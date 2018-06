Frühstück bei Gatsby

Anzeige

Jazz-band, jazz-band – Play, plAY, PLAY! Tomorrow . . . who knows? Dance Today!“ Wie eine einzige Orgie erscheinen die „Roaring Twenties“, die der Dichter Langston Hughes in „Harlem Night Club“ beschreibt und denen Scott Fitzgerald mit „Der große Gatsby“ ein Denkmal setzen wird. Ob in Berlin, Paris oder New York: Eine ganze Generation feiert, dass sie den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs entkommen ist. Die Herren tragen Smoking, die Damen Juwelen. Der Champagner fließt in Strömen, die Stimmung ist ausgelassen, die Moral lose. Nur keine Zeit verlieren, wer weiß, was morgen ist? Bis ins Heute strahlt der Glanz der Goldenen Zwanziger, klingt das „Jazz Age“ nach.

Näher als auf Long Island kann man der Zeit des großen Gatsby wohl kaum kommen. Das gilt ganz besonders für das Oheka Castle. Erbaut im Stile eines französischen Châteaus und 1919 fertiggestellt, diente es Fitzgerald als Vorlage für die Villa seines Romanhelden. Denn zu Lebzeiten des Schriftstellers finden auf Oheka Castle grandiose Partys statt. Auch liegt das prunkvolle Anwesen nur wenige Kilometer von seinem Wohnhaus entfernt, an der Gold Coast – also genau jenem Teil der Halbinsel, in dem Fitzgerald den amerikanischen Traum platzen lässt.

Long island Anreise: Flüge nach New York (Flughafen La Guardia) gibt es ab 450 Euro (www.americanairlines.de oder www.delta.com). Kümmern Sie sich rechtzeitig um Ihr Visum (https://esta.cbp.dhs.gov/esta).

Flüge nach New York (Flughafen La Guardia) gibt es ab 450 Euro (www.americanairlines.de oder www.delta.com). Kümmern Sie sich rechtzeitig um Ihr Visum (https://esta.cbp.dhs.gov/esta). Unterkunft: Schlafen wie Justin Timberlake, Jay-Z oder Nicole Kidman? Ein Zimmer im Oheka Castle (135 West Gate Drive, Huntington) gibt es ab 336 Euro. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.oheka.com.

Schlafen wie Justin Timberlake, Jay-Z oder Nicole Kidman? Ein Zimmer im Oheka Castle (135 West Gate Drive, Huntington) gibt es ab 336 Euro. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.oheka.com. Allgemeine Informationen: www.discoverlongisland.com

Wie ein Wal ragt Long Island vor New York in den Atlantik. Ein Mekka der Superreichen, Stars wie Steven Spielberg, Tiger Woods, Jennifer Lopez oder Calvin Klein wohnen hier. Das war vor 100 Jahren nicht anders. Die Vanderbilts, die Guggenheims, die Carnegies erbauten hier prächtige Paläste.