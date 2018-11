Für den Urlaub zwischendurch

Der regionale Saunaführer mit Gutscheinen ist erschienen. 51 Saunaanlagen und Spaßbäder sowie weitere Wellness-Oasen und Hotels können damit kostenfrei oder zu reduziertem Eintritt besucht werden. Möglich machen dies die Sauna-Gutscheine im Saunaführer im Gesamtwert von über 700 Euro und die Hotel- und Wellnessgutscheine im Gesamtwert von 900 Euro.

Neue Anlagen

Neue, unbekannte Anlagen erleben oder Bekanntes wiederentdecken mithilfe eines bewährten, durchdachten Konzepts, das begeistert mit den Regionalausgaben seit über zehn Jahren viele Saunafreunde. Das Team hat verschiedene Saunen besucht, erhält immer wieder Anregungen und Einschätzungen von zahlreichen Saunagängern und bekommt viele Tipps und Vorstellungen direkt von den Saunabetreibern. Damit erlangt der Leser alle Informationen immer direkt aus erster Hand, wird umfassend im ausführlichen redaktionellen Teil auch mit Bildern informiert und findet dadurch die Sauna oder Wellness-Anlage, welche genau seinen Bedürfnissen entspricht.

Erworben werden kann der Saunaführer im Buchhandel oder versandkostenfrei unter www.der-saunafuehrer.de.

Wir verlosen diesen Saunaführer vier Mal. Wer bei dieser Aktion dabeisein möchte, schreibt einfach eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Sauna“ eintragen. In der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Montag, 19. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018