Für Genießer, Familien, Sportler

Im Rahmen des E-Bike Events „E-Motions“ bietet die Destination Millstätter See vom 31. Mai bis 2. Juni die Gelegenheit, das neueste Equipment zu testen, sich von Profis beraten zu lassen und mit sanftem Rückenwind die Landschaft zu erkunden. Ob auf genussvollen Routen am Seeufer und zu kulinarischen Hotspots oder auf anspruchsvollen MTB-Trails mit Gipfelsieg: Bei E-Motions kommen alle auf ihre Kosten.

Auf dem Expo-Gelände beim Sittlinger in Döbriach präsentieren Hersteller von E-Bikes und E-Mountainbikes ihre aktuellsten Modelle und bieten die Gelegenheit für Testfahrten. Ausgebildete Guides begleiten die Teilnehmer auf den neuesten E-Bikes, E-Trekking-Bikes und E-Rennrädern zu den schönsten Logenplätzen am Millstätter See. Zur Auswahl stehen Halbtages- und Ganztagestouren. Dabei ist Sicherheit ein wichtiges Thema: Obwohl es keine gesetzliche Helmpflicht gibt, werden alle Touren mit Helm gefahren. Außerdem werden Workshops zum Thema Ankauf, Wartung Fahrtechnik und Sicherheit im Umgang mit E-Bikes angeboten.

Ein abwechslungsreiches Angebot an Sideevents rundet das Programm ab: Auf dem Kinder-Parcours kommen kleine Radler sanft in Fahrt und holen sich Tipps und Tricks von den Profis. Ein „Street-Food-Market“ und zahlreiche Strandbars und Seeterrassen rufen zum gemütlichen Beisammensein am Seeufer auf. Besucher können sich durch die kulinarischen Schätze aus aller Welt kosten, während atemberaubende Rad-Shows internationaler Akrobaten wie Tom Öhler und Bobby Root das Publikum in Döbriach zum Staunen bringen.

Seit Jahren setzt der Millstätter See auf E-Mobilität. Der Trend wird in der Destination mit gut ausgebauten Radwegen, E-Bike-Ladestationen, digitalen Tourenportalen und speziellen Bootsüberfahrten kräftig unterstützt. Insgesamt rund 200 000 Kilometer haben die Gäste in den letzten drei Jahren hinter sich gelegt, und die Verleihstationen freuen sich über die wachsende Nachfrage.

