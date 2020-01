Für Ski-Hasen und Kufen-Küken

Zertifizierte Familienunterkünfte, Kinderskischulen, Anfängerlifte im Tal und faire Angebote machen die Wildschönau zum idealen Winter-Refugium für groß und klein. Im „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“ mit seinen insgesamt 109 Pistenkilometern werden aus Schnee-Minis schnell echte Renn-Semmeln. Dafür sorgen großzügige Übungsareale, kindgerechte Skikurse und vor allem die breit angelegten Abfahrten, auf denen Eltern ihren Nachwuchs immer gut im Auge behalten können. Vom 21. März bis 13. April 2020 fahren alle Kinder ab dem Jahrgang 2004 und jünger gratis Ski, wenn ein Elternteil mindestens einen 3-Tagesskipass kauft. Am 11. April lädt die Wildschönau dann zum Osterhasenfest am Schatzberg. An diesem Tag fahren alle Kinder bis zehn Jahre kostenlos Ski und begeben sich mit dem Lawinenpiepser auf Eiersuche. Weitere Winter-Highlights und Infos unter: www.wildschoenau.com. kpr

