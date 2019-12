Fürstlich Ski fahren

Über eine schmale Straße, die sich in Serpentinen hinaufwindet und zuletzt durch einen Tunnel führt, kommt man ins Skidorf Malbun. Und es ist wirklich ein Dorf. Die kleinen Häuser liegen da wie hingewürfelt, das größte in der Mitte ist das Familienhotel Gorfion. 2016 wurde es durch eine Stiftung gerettet und renoviert. Seither beherbergt es wieder Familien mit Kindern jeden Alters. Der Startplatz für die Skischulen liegt direkt davor. Doch auch die anderen kleineren Hotels liegen nicht weit entfernt, und zwischen den Häusern führen schneebedeckte Skiwege entlang, sodass man fast zu jedem auf Skiern gelangen kann.

„Hier können ältere Kinder auch mal alleine losziehen, wenn sie am Mittag nochmals fahren wollen“, erklärt Joël Grandchamp, Liechtensteiner und Kenner der Skistation. Das Hotel ist von überallher zu sehen, Verlaufen quasi unmöglich. Alle Routen führen immer wieder ins Dorf zurück. Also rauf auf die Berge, die ringsherum aufragen. Gleich hinter der Wendeplatte, die zugleich das Ende der Straße darstellt, startet ein Doppelsessel. Gemächlich zuckelt er nach oben, zum Berggasthaus Sareis gelangen damit auch Fußgänger. Ideal für Familien mit Baby also, mit Opa und Oma: Hier kann man sich am Mittag wieder treffen und auch ohne Ski ein wenig Höhenluft und Aussicht genießen.

Im Berggasthaus wird man persönlich beraten, der Black-Burger sei speziell geraucht und sehr beliebt, die Pommes dazu handgeschnitzt. Der Hit bei den Capuns sei wiederum die Käsesahnesoße. Die gerollten Mangoldwickel kommen eigentlich aus Graubünden, genau wie der Koch: Das ist kein Wunder, schließt der Schweizer Kanton doch südlich ans Fürstentum an. Bezahlt wird auch in Liechtenstein mit Franken, Grenzkontrollen gibt es nicht. Aus der rustikalen Deckenverkleidung des Gasthauses wurden vier Screens in alle Richtungen herausgefahren. Gerade läuft ein Abfahrtsrennen, bei dem Tina Weirather gute Chancen eingeräumt werden. Die Lokalmatadorin aus Liechtenstein hat in Malbun Skilaufen gelernt. Mehrere Goldmedaillengewinner kommen aus dem Fürstentum. „Bei rund 38 000 Einwohnern eine sehr hohe Dichte an Edelmetall“, meinte Joël Grandchamp.

Vom Restaurant aus fährt man nun zunächst gemütlich einen Ziehweg entlang, mit bestem Blick auf die nahen Gipfel und hinunter ins Dorf. Es hat enorm geschneit, auch an diesem Vormittag, und so schwingt man sich auf einer roten Abfahrt watteweich hinunter ins Tal. Die Sicht ist derart bescheiden, dass eine Pause im Hotel geraten scheint. Gar kein Problem, denn einfach ist die Logistik: kurz abschnallen und aus dem Fenster auf das Wetter und die Wolken achten. Sollte es besonders widrig werden, könnte man alternativ auch den Linienbus nach Vaduz nehmen: Ins Landesmuseum gehen und in die Schatzkammer der Fürsten beispielsweise, denn aufregend sind diese glitzernden und schimmernden Sammlungen auch für Kinder.

Punkt 14 Uhr rappeln sich vor dem Hotel Gorfion die Skigruppen für den Nachmittag wieder zusammen. Weiter geht es, um die rechte Seite des Skigebiets zu erkunden. Auf dem Weg durchs Dorf passiert man das Übungsgelände für die Kleinen, mit Treffpunkt und Bistro. Ein Karussell zum Festhalten dreht sich hier, für erste Standübungen auf den Skiern. Zauberteppich, Slalom, alles da.

Die Größeren zischen in Linie hinter ihrem Skilehrer weiter, zusätzliche Gummibärchen werden ausgelobt. Zwei weitere Sessellifte finden sich im unteren Teil des Dorfes, die etliche Varianten erschließen. Insgesamt 23 Pistenkilometer sind in Malbun ausgewiesen: Für Familien mit kleineren Kindern ist das übersichtliche Gebiet ideal.

Auch die Infrastruktur im Hotel ist voll auf die Klientel eingestellt, Stockwerkbetten in fast jedem Zimmer für den Nachwuchs, Rund-um-die-Uhr-Küche im ersten Stock zum Fläschchenwärmen, ein leichtes Odeur nach Windel. Im Schwimmbad unten kreischen die Kinder, in der kleinen Wellnessabteilung nebenan herrscht indes himmlische Ruhe. Am Abend sammeln sich alle Älteren unten in der großen Bar mit Kamin und Screen. Sehr ruhig ist es auch hier, geradezu besinnlich: Denn alle sind ganz still mit ihren eigenen Bildschirmen beschäftigt, mit Pad und Smartphone. Vorne läuft ein Champions-League-Spiel, bei Toren schauen alle kurz gemeinsam hin. Auch so kann man sich entspannen: für den nächsten Skitag.

