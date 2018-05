Anzeige

Für diesen Knall, der üblicherweise knapp vor dem 50. Geburtstag erfolgt, eignen sich künstlich konstruierte Erschwernisse wie das Barfußlaufen in Bukarest übrigens weitaus weniger als jene Hartreise-Varianten, die sich nicht einfach dadurch abfedern lassen, dass man Schuhe trägt. Wer zum Beispiel in Westafrika an der Grenze von Liberia nach Sierra Leone in ein Auto steigt, der sitzt dort erst mal drin und durchleidet westwärts eine nur straßenähnliche Verbindung Richtung Hauptstadt, die aus lauter Furchen und Gräben besteht. Aussteigen im Dschungel ist keine Option, und so verkündet der Körper dem Kopf nach ein paar Stunden Schmerzen, die früher oder später in der Frage kulminieren: „Was mache ich hier?“

Die Armut Afrikas, die das Leben der Einheimischen verkürzt, bläut dem Hartreisenden in schlecht gefederten Schrottlauben auf katastrophalen Wegen zumindest ein: „Auch dein Dasein ist endlich, und dein jugendliches Vergnügen ist von diesem Moment an ein Ding der Vergangenheit.“

Mit blauen Flecken am Po oder stechendem Rücken beginnt der Hartreisende nun unweigerlich, seine Träume zu revidieren: Die Vorstellung eines zehntägigen Kameltrips mit der Salzkarawane mutiert mehr oder weniger plötzlich zur Fantasie eines karibischen Luxusressorts, in dem der Pool mit dem Meer und dem Himmel verschmilzt, sofern man bereit ist, die entsprechende Perspektive zu wählen.

Das ist der Punkt, an dem Reisen teuer wird beziehungsweise unerschwinglich. Das ist zugleich der Moment, in dem geheilte ehemalige Hartreisende erstmals Urlaub auf dem Balkon erwägen, weil die Vermeidung von Schmerzen erstrebenswerter erscheint als die Begegnung am Straßenrand, die sich womöglich einstellt, wenn man den Ritt auf dem Motorradtaxi durch roten Staub überlebt. Das ist der Wendepunkt.

Der logische nächste Schritt heißt Cluburlaub: Da plaudern verwegen verwehte Berufsjugendliche um die 50 plötzlich mit gepflegten Zahnarztgattinnen um die 65. In der Heimat würde der eine die anderen gerne enteignen, und die anderen halten sich zu Hause aus Furcht davor stärker als nötig an ihren obszön teuren Louis-Vuitton-Täschchen fest. Im Ferienclub auf Fuerteventura jedoch stellt man bei einem der Platzknappheit auf dem Bar-Balkon geschuldeten gemeinsamen Cappuccino verblüffende Gemeinsamkeiten fest: Man mag dieselbe Musik und findet einander gar nicht mal unsympathisch – auch wenn die einen bei Bob Dylan nur die Sehnsucht lieben, und der andere dazu die Revolte.

Apropos: Es wird Zeit, mal wieder richtig hart zu reisen! Und blaue Flecken beweisen schließlich die eigene Existenz.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.05.2018