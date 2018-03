Ganz nah am Himmel

Anzeige

Oben pfeift der Wind, die 30 Meter mit Gepäck von der Bergstation über metallene Stufen hinauf zur Hütte schlauchen. Ganz schön wenig Sauerstoff hier. Rein in die Hütte, Rucksack aufs Stockbett. Hüttenwirt Guido Pompanin erklärt die Regeln: Das Lager mit bis zu zwölf Betten pro Kammer ist im Parterre, oben über dem Gastraum gibt es Zwei- bis Vierbettzimmer. Duschen hat es nur unten. Wer es wagt, braucht viel Gefühl für die richtige Stellung des Mischers. Zwischen kochend heiß und eiskalt liegen nur Millimeter. Immer wieder wabern Dampfwolken und deftige Flüche aus den Kabinen.

Draußen auf der Terrasse fliegen die Krähen gewagte Kombinationen, drinnen zeigt der Koch, warum Südtirol kulinarisch so oft gelobt wird. Spinatknödel mit frischem Parmesan, Tagliatelle mit Pilzen, Rinderfilet mit Ratatouille. Dazu schwerer Lagrein. Im Sitzen ist die dünne Luft nicht zu spüren und es vergeht kaum ein Abend, an dem nicht einer nach der Gitarre fragt. Die Akkorde C, F und G reichen für fast alle Lieder. Hier oben leben die 70er Jahre, obwohl das Handy vollen Empfang hat. Ein Gast beherrscht sogar a-Moll auf den Saiten. Das reicht für „House of the Rising Sun“.

74 Plätze hat die Hütte, meist kommen Gruppen, erzählt Pompanin. Aber auch Familien, die für eine Nacht dem normalen Skitourismus entfliehen wollen. So gegen Mitternacht wird es ruhig in der Stube. Wer die Sonne aufgehen sehen will, muss früh raus. Frühstück gibt es von halb acht an eine Stunde, die Eier muss man sich selbst im Wasserbad kochen. Aber acht Minuten, sonst sind sie wässrig. Hier oben kocht Wasser weit unter 100 Grad. Aber jetzt erst noch schlafen. Die enge Treppe hinauf zu den Kammern wirkt steiler als am Nachmittag. Nicht jeder schafft das noch. Es kommt vor, dass einer auf der Eckbank in der Stube schläft, weil er vergessen hat, in welcher Kammer denn nun sein Rucksack steht.

Zähneputzen mit kaltem Wasser, draußen heult der Wind. Noch ein Blick aus dem Fenster. Tausende Sterne, ganz nah, aus den Tälern blinken die Lichter der Skiorte. Dann ist Ruhe, wenn man davon reden mag. Der Schlaf ist, wenn überhaupt, für Flachländer nur leicht. Der Lagrein stresst den Puls, für Menschen mit Herzphobie ist das hier nichts.

Endlich 7 Uhr. Die Gäste wälzen sich aus den Betten, Katzenwäsche, rein in die Skiklamotten und bei minus 15 Grad auf die Terrasse. Ganz nah am Himmel, graue Wolkenfetzen werden langsam rötlich, die Sonne spitzt hinter den Bergriesen. Ein schnelles Frühstück in der Hütte und raus auf die Piste, die sich als perfekt gewalzter Schneeteppich durch eine wild zerklüftete, hochalpine Landschaft präsentiert. Carven, wie wenn man mit einem Messer Butter schneidet – und Platz ohne Ende.

Kurz vor Ende der Piste, in einem Hochtal, liegt rechts die kulinarisch hochdekorierte Scotoni-Hütte. Aber auch hier ist noch keiner. Vorbei an einem gefrorenen Wasserfall, ein letzter Steilhang, dann wird es immer flacher, die letzten zwei Kilometer muss man schieben oder sich von Pferden bis zur Straße ziehen lassen. Aber auch die Fell-Taxis schlafen noch, also Stockeinsatz. Nach ein paar Hundert Metern taucht die technische Skiwelt wieder auf, der erste Lift von St. Kassian ist erreicht. Menschen wuseln, Alpenfolklore aus einem Lautsprecher. Vor dem Lift stehen Kleinbusse. Für sechs Euro fahren sie hoch zur Gondel am Falzarego. Lift oder Taxi? Die Entscheidung ist für viele klar. Einmal noch ganz nach oben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018