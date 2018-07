Gar nicht mies

Anzeige

Das ist nicht nur ein Segen für die Muschelzüchter, sondern auch für die Gastronomie. Denn für die meisten Gäste, die Zeeland besuchen, gehört ein dampfender Topf Miesmuscheln zu einem gelungenen Urlaub zwingend dazu. Die Provinz an der Grenze zu Belgien hat die meisten Sonnenstunden der Niederlande und lockt deshalb vor allem in den Sommermonaten unzählige Urlauber aus dem In- und Ausland an. Die rund 650 Kilometer lange Küste ist ein Paradies für erholungsuchende Meer- und Strandliebhaber.

In den meisten Lokalen in Zeeland kommen die Miesmuscheln ganz rustikal auf den Tisch: mit Gemüse in Bier oder Weißwein gekocht. Wer es lieber raffiniert mag – Miesmuscheln gefüllt, gratiniert oder als Mouclade (auf Piniennadeln über offenem Feuer gegart) -, muss aber auch nicht lang suchen. Sieben Restaurants dürfen mit Michelin-Sternen werben. Auch in dem renommierten Restaurantführer „Gault-Millau“ schneiden viele zeeländische Lokale sehr gut ab.

Warum das so ist? Dick Pieter Arkenhout, dessen Lokal Vluchthaven zu den besten Fischrestaurants in Zeeland zählt, muss nicht lange überlegen: „Es ist ganz einfach: Die Produkte, die wir Zeeländer in der Küche verarbeiten, sind immer ganz frisch.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018