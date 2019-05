Gartenvielfalt genießen

Eine vielfältige, blühende Landkultur findet man in den Gärten im Hunsrück. Entdecken kann man diese an den Tagen der offenen Gärten und bei Gartenführungen, die regelmäßig an unterschiedlichen Orten und zu verschiedenen Themen angeboten werden.

Die Gartenführer und -führerinnen des GartenRoute Hunsrück-Mittelrhein bieten bis Mitte Oktober samstags und sonntags Führungen in verschiedenen Gärten der Region an. Diese beginnen meist um 15 Uhr und dauern rund 90 Minuten. Die Themen der Führungen sind so vielfältig wie die Hunsrücker Gartenkultur selbst. So entdeckt man zum Beispiel am 2. Juni in Zilshausen „Gesundes Gemüse aus dem eigenen Garten“ und bestaunt am 16. Juni in Simmern „Historische Rosen und neuzeitliche Rittersporne“. Die Tage der offenen Gärten finden am 6. und 7. Juli von 10 bis 18 Uhr statt. Dann können die sonst privaten Gärten besichtigt werden, ergänzt um ein kulinarisches Angebot. Info www.gartenroute-hunsrück-mittelrhein.de.

Bunte Gartenerlebnisse verspricht auch die Interessensgemeinschaft der Gartenfreunde, zu der Gärten aus dem Hunsrück, von der Mosel und aus der Eifel gehören. In ausgewählten Gärten werden auch 2019 Gartenführungen und andere Veranstaltungen angeboten. So kann man zum Beispiel am 15. Juni in Kleinich einen „Garten fürs Leben“ bestaunen und am 7. Juli in Morbach-Hundheim „Eine literarische Gartenzeit“ genießen. Ein „Tag des offenen Gartens“ findet auch hier bei den Gartenfreunden statt – und zwar am 30. Juni. Infos unter www.ig-gartenfreunde.de.

Die Infobroschüren der Gartenfreunde und der GartenRoute Hunsrück-Mittelrhein mit Terminübersichten zu den Gartenführungen und den Tagen der Offenen Gärten gibt es kostenlos bei der Hunsrück-Touristik, Hahn-Flughafen, Telefon 06543/507700, info@hunsruecktouristik.de, www.hunsruecktouristik.de

