Geheimtipp Bukarest

Anzeige

Als Michael Jackson sein Konzert in unserer Stadt gab, rief er ,Hello Budapest in die Menge’, erinnert sich Andreea, die in Bukarest aufwuchs, heute aber in München lebt. Die Bukarester waren erst ein wenig empört, verziehen dem Popstar den Fehler aber schnell. Für Ausländer ähneln sich die Namen der beiden Hauptstädte sehr, und Michael Jackson war nicht der einzige, der dies verwechselte. Auch die Musiker von Metallica, Iron Maiden, Lenny Kravitz und Ozzy Osbourne machten den Fehler.

In die Schlagzeilen der Bukarester Zeitungen gerieten im Jahr 2012 400 spanische Fußballfans, die Flugtickets nach Budapest buchten, obwohl ihre Mannschaft in Bukarest spielte. Während Budapest fest im europäischen Städtetourismus verankert ist, schlummert Bukarest derzeit noch ein wenig im Dornröschenschlaf. Die meisten kennen –wenigstens vom Foto her – den Parlamentspalast, der auf einem künstlich errichteten Hügel thront und mit mehr als 1000 Zimmern das zweitgrößte Regierungsgebäude der Welt ist, nach dem Pentagon.

Demonstration der Allmacht

Andreea kennt die Geschichte des Gebäudes: Diktator Ceausescu ließ ihn in den 80er Jahren für die unglaubliche Summe von 3,5 Milliarden Dollar errichten, um seine Allmacht zu demonstrieren. Währenddessen musste das Volk hungern, Lebensmittel gab es nur begrenzt auf Karten. „Haus des Sieges über das Volk“ nannte der Volksmund das Gebäude, und heute können Touristen Besichtigungstouren durch einen Teil des Gebäudes buchen.