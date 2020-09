Geigende Kellner

Abend im Hotel Bergsonne, an einer Bergflanke der Rigi, dem wohl bekanntesten Aussichtsberg der Schweiz. Die junge Kellnerin, die eben noch Apéro auf der Terrasse mit Blick auf den Vierwaldstätter See servierte, trägt nun ein kurzes, dunkelblaues Kleid, der Kellner eine schwarze Hose und ein schwarzes Hemd. Athina Waser, so der Name der Kellnerin, setzt sich an den Flügel und spielt Bach, Schubert und Mélanie Bonis.

Der Flügel kam mit der Rigi-Bahn

Der junge Geiger heißt Jose Luis Rubio, stammt aus Havanna, ist mit einem Stipendium hier und spricht fließend Deutsch, er spielt Bach und Paganini. Hier zusammengebracht hat sie Urban Frye, Musikjournalist, Festivaldirektor, Grünen-Politiker, Visionär. Frye stieg aus dem Fernseh-Geschäft aus – und verwirklichte seinen Traum von einem Musikhotel. „Musiker wollen im Urlaub üben, sonst werden sie ungenießbar“, sagt Frye, „die wollen wissen, ob es noch geht!“ Am 1. März 2020 öffnete er das Haus – zwei Wochen später musste er schließen. Lockdown, keine Urlauber.

Er hat umgedacht, weiterentwickelt. Nun arbeiten im Hotel Studierende der Musikhochschule Luzern, verdienen also Geld, und abends treten sie auf. „Die Hochschule war zu, sie konnten keine Konzerte geben, manche sind komplett mittellos“, fasst Frye das Elend der Kulturbranche zusammen. Das Hotel Bergsonne im autofreien Dorf Rigi Kaltbad ist für ihn ein Konzertsaal, „und zufällig gibt es auch Zimmer“.

Zu erreichen ist es nur mit der Rigi-Bahn – und die hat auch den Konzertflügel hochgebracht. Frye schwärmt von dem Flügel und sagt, es sollten unbedingt auch Kinder kommen. „Die müssen nicht still sitzen. Beethoven-Sonaten unterm Piano liegend zu hören, das hat eine unheimliche physische Kraft.“

Fährt man mit der Rigi-Bahn noch ein Stück weiter hinauf, bis fast zum Gipfel, findet man noch ein Hotel mit einem Konzertflügel: „Den habe ich zum Glück angeschafft, bevor es mit Corona losging“, sagt Renate Käppeli-Item. Sie führt in dritter Generation das Hotel Rigi-Kulm.

Die Rigi-Bahn startete im Jahr 1871, und seither wird die Rigi erstürmt. Sie steht mit ihren 1797,5 Metern aus wie ein Sofa vor der grandiosen Bergkulisse mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Dank der Bahn ist die Rigi leicht erreichbar, der Ausblick ist grandios, das perfekte Touristenziel also. Eigentlich.

2019 fuhren 40 bis 50 Züge am Tag und brachten 900 000 Gäste nach oben. Die Bahn hatte begonnen, stark in den asiatischen Ländern um Gäste zu werben, die ohnehin in die Schweiz reisen. Der Vorteil der Kundschaft aus fernen Ländern liegt auf der Hand: Sie kommen bei jedem Wetter, sie haben ja ewig lange schon gebucht – Schweizer hingegen nur bei schönem Wetter spontan.

Es ist ein Nachmittag im Spätsommer, und es ist nichts los. Renate Käppeli-Item ist vor vier Jahren anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums des Hauses tief in die Geschichte eingestiegen. Da fand sie einen Satz von 1918, nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben: „Es ist nichts mehr wie früher.“ So ähnlich sei es nun vielleicht auch in der Corona-Pandemie. „An einem Tag wie heute hätten wir 250 Gäste gehabt. Es kamen zehn“, sagt sie. „Gerade heute hatte ich zwei weinende Bräute am Telefon.“ Sie haben ihre Hochzeitsfeier abgesagt. Reiche Schweizer hätten zwar Geld für Urlaub, sagt sie, „aber wenn sie in der Firma Kurzarbeit angemeldet haben, dann macht das keinen guten Eindruck. Und so kommen auch sie nicht.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.09.2020