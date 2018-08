„Gelbes Gold“ glänzt überall

Es ist eine Frontstellung wie zwischen den Fans der „Beatles“ und der „Stones“, der „Ärzte“ und der „Toten Hosen“; gegenseitiges Verständnis ist undenkbar. So gibt es auch unter den Gardasee-Fans zwei unversöhnliche Lager: Als den schönsten Ort hier erachten die einen Malcesine, den bereits Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe gerühmt hat, die anderen Sirmione, wohin die britische Premierministerin Theresa May vor heimischem Regen und Brexit-Ärger flüchtet; nie würde die eine Seite den Favoriten der anderen auch nur als zweitschönsten Ort akzeptieren. Diesbezüglich einigen können sich beide Gruppen alleine auf eine dritte Lösung: Limone.

Dabei hat der Ort im Norden des Westufers sogar das Zeug zur Nummer 1. Vor allem dank seiner Lage, die ein Alleinstellungsmerkmal aufweist: die direkt an den Berg gebaute Altstadt. Besonders anschaulich, ja eindrucksvoll, wird dies bei der Anfahrt per Schiff; dann fällt der Blick nicht nur auf die den Ort scheinbar erdrückenden Felsmassen des Dosso-dei-Roveri, sondern auch auf die charakteristischen Terrassen mit hohen Pfählen, die Zitronenhaine.

Kirchen prägen das Ortsbild

Einer von ihnen wird zur Präsentation dieser regionalen Tradition kunstvoll bewahrt und kann besichtigt werden; viele andere Produktionsstätten dieses einstigen „gelben Goldes“ sind inzwischen aufgegeben – auch wenn die Frucht nach wie vor allgegenwärtig erscheint: Badetücher und T-Shirts, sogar die Straßenschilder in der Altstadt, zeigen sie. Mancher Tourist erklärt sich damit denn auch den Namen des Ortes. Doch Historiker wissen: „Limone“ kommt vom lateinischen Wort Limes für Grenze; einst endete hier das Gebiet der Republik Venedig.

Vom früheren Charakter des damaligen Fischerdorfes zeugt noch der Alte Hafen, ein kleines Becken, das von blumengeschmückten Häusern mit malerischen Lokalen umgeben ist. Durch einen Torbogen, der ein Hotel beherbergt, das „Monte Baldo“, gelangt der Besucher auf die Piazza Garibaldi, Herzstück des Ortskerns mit Cafés und Läden.

Es sind zwei Kirchen, die der Altstadt Struktur verleihen. Im Norden die kleine Kapelle San Rocco, die auf 37 mühseligen Stufen zu erreichen ist. Ihre Chorfresken aus der Renaissance sind zuweilen nur durch ein vergittertes kleines Fenster zu sehen – wenn nämlich der quer gegenüber logierende Kirchendiener die Tür abgeschlossen hat; dadurch wurde jener Signor Fava jedoch selbst zu einer Art Touristenattraktion.

Im Süden und noch ein bisschen höher (und mühsamer) gelegen, thront über dem Ort die barocke Kirche San Benedetto. Errichtet 1691, beherbergt sie prunkvolle Altäre aus Marmor und Gemälde, über dem Hauptaltar das „Letzte Abendmahl“ von Andrea Celesti (1637-1711).

Der Abstieg durch die steilen Gassen ist fast ebenso anstrengend wie der Aufstieg. Entschädigt wird der Besucher durch den Gang vorbei an Häusern mit bunt bewachsenen Fassaden, Terrassen und Bogengängen, die stille Oasen bilden, die in der Altstadt ansonsten selten sind.

Die Konzentration der Bebauung auf geringem Raum hat eben auch ihren Nachteil: Die Gassen wirken hier noch voller, das Gedränge noch größer als in den anderen Gardasee-Orten. Gut 10 000 Besucher muss das 1164 Einheimische zählende Dorf pro Tag aufnehmen; mit etwa 1,2 Millionen Übernachtungen liegt Limone in Relation zur Einwohnerzahl an erster Stelle in ganz Italien.

Elegante Uferpromenade

Schon früh hat man auf die Enge in der Altstadt reagiert und südlich von ihr eine breite Uferpromenade geschaffen. Entlang dieser mit den Flaggen der Staaten Europas drapierten Lungolago Marconi reihen sich wie an einer Perlenschnur Souvenierläden und Lokale, Campingplätze und Hotels aneinander. Fernab vom Strand, am Berghang, liegt das „Imperial“, eines von wenigen Fünf-Sterne-Hotels am Gardasee.

Im Gegensatz zu anderen Gardasee-Orten arbeiten die meisten Hotels in Limone eng mit den großen Reiseveranstaltern zusammenzuarbeiten. Deren Gäste kommen oft mit riesigen Reisebussen, für die eigens ein gigantischer Parkplatz angelegt ist. Jeweils dienstags dient dieser als Ort für den Markt. Wobei Markt ein großes Wort ist: Zumeist gibt es hier Smartphone-Hüllen und T-Shirts wie überall auf der Welt.

Zumindest die Atmosphäre des Marktes ist im auf der gegenüberliegenden Seeseite gelegenen Malcesine beschaulicher. Viele Limone-Gäste setzen daher samstags dorthin über, bleiben ihrem Ort ansonsten aber treu – auch Limone hat eben seine Hardcore-Fans. „Wir kommen seit langem jedes Jahr hierher“, bekennt etwa der Mannheimer Rainer Wellhöfer. So stimmt auch er ein in das Bonmot: Was ist das Schönste an Malcesine? Der Blick auf Limone!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018