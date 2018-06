Geld regiert die Welt

Anzeige

Zwischen dem kurfürstlichen Palais und der Konstantin-Basilika breitet sich ein Straßenmusiker auf seinen Auftritt vor. Er knöpft seine schwarze Weste zu, setzt sich ein freches Strohhütchen auf, packt seine Geige aus und legt den geöffneten Kasten vor sich auf den Pflasterstein. Es ist heiß in Trier, sehr viele Touristen sind unterwegs, man erwartet, feuchtfröhliche Schunkellieder zu hören. Doch was spielt der Mann? „Steht ein Soldat am Wolgastrand“. Einige Passanten schmunzeln, schütteln den Kopf, eine Frau sagt zu ihrer Begleiterin: „Na ja, so ganz passt das Lied nicht hierher. Aber vielleicht weiß ja der Geiger, dass in Trier vor rund 2000 Jahren ebenfalls Soldaten Wache gestanden haben, allerdings römische, und zwar am Moselstrand.“

Lateinklassen schlendern durch die Altstadt

Man kann getrost davon ausgehen, dass der Musiker weiß, auf welch historischem Boden er steht, denn wer nach Trier kommt, der kann der römischen Vergangenheit einfach nicht entgehen. Wer durch die überschaubare Altstadt schlendert, der stößt an jeder zweiten Straßenecke auf eine Stadtführung: Deutsche und internationale Gruppen drängen sich um die zahllosen Sehenswürdigkeiten. Auch viele Gymnasien bieten ihren Lateinklassen einen Ausflug nach Trier an. Ein besseres Ziel, um sich von der Macht und Größe des Römischen Reiches ein Bild zu machen, gibt es in ganz Deutschland, ja sogar nördlich der Alpen nicht. Die mächtige, schwärzliche Porta Nigra ist das weltweit besterhaltene Stadttor der Antike, sie ist eine der sieben Römerbauten in Trier. Diese gehören gemeinsam mit dem Dom Sankt Peter, der ältesten Bischofskirche Deutschlands, und der Liebfrauenkirche zum Unesco-Welterbe.

Die älteste Stadt Deutschlands ist eine Stadt der Superlative. Auch ihr berühmtester Sohn lässt sich da mühelos einreihen: Karl Marx. Er gehört sicherlich zu den folgenreichsten Philosophen, die je gelebt haben, und Trier feiert dieses Jahr seinen 200. Geburtstag mit drei großen Sonderausstellungen sowie einer neu konzipierten Dauerausstellung in seinem Geburtshaus in der Brückenstraße 10. „Bisher war es eigentlich meistens so, dass die Touristen wegen der antiken Sehenswürdigkeiten nach Trier kommen und Marx dann einfach noch mitnehmen. Doch dieses Jahr ist das anders: Sehr viele Besucher kommen wegen Marx nach Trier und nehmen dann die Antike noch mit“, berichtet Elisabeth Neu, die Leiterin des Karl-Marx-Hauses.