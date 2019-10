Gemeinsam die Welt entdecken

Geführte Rundreisen

Der Klassiker unter den Rundreisen erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit: Der Reiseleiter nimmt seine Urlauberschar direkt am Flughafen in Empfang und betreut sie während der gesamten Reisedauer. Unterwegs ist die Gruppe meist in einem Reisebus, übernachtet wird in Mittelklassehotels. Das Ziel: alle Höhepunkte eines Landes oder einer Region kompakt und umfassend erleben. Das ist perfekt, um sich ohne großen Aufwand, komfortabel und preiswert einen Überblick über ein Reiseziel zu verschaffen.

Kleingruppen

Wer eine Rundreise bucht, der sollte auf die maximale Anzahl seiner Mitreisenden achten. Kleine Gruppen sind flexibler und beweglicher. 16 oder weniger Reisegefährten passen in kleinere Busse, benötigen nur vier Tische in Restaurants und verursachen auch keinen Stau vor Sehenswürdigkeiten. So bleibt Raum für intensivere Eindrücke. In der Regel stellt sich innerhalb der Gruppe schnell ein harmonisches Miteinander ein. Das ist gut so – denn aus dem Weg gehen kann man sich in Kleingruppen nicht. Tipp: Oftmals garantieren Veranstalter die Durchführung einer Reise schon ab zwei Personen. Wer also als Familie oder im Freundeskreis eine gemeinsame Tour plant, der hat die Möglichkeit, einen eigenen Termin anzufragen.

Erlebnisreisen

Authentische Urlaubserlebnisse abseits touristischer Pfade versprechen Erlebnisreisen. Dafür muss man aber auch selbst aktiv werden: So sind Urlauber häufiger zu Fuß, mit dem Fahrrad oder anderen landestypischen Fortbewegungsmitteln unterwegs. Besonders einprägsame Erinnerungen ergeben sich durch Begegnungen mit Einheimischen: Wer bei Familien übernachtet oder an religiösen Zeremonien teilnimmt, der erlebt sein Reiseziel hautnah. Bei Rad- und Trekkingtouren können die Anforderungen an die körperliche Fitness allerdings schon mal etwas höher sein. Auch eine Portion Weltoffenheit schadet nicht, wenn man tiefer in unbekannte Kulturen eintauchen möchte. Deshalb empfiehlt es sich, die Hinweise in den Reisebeschreibungen zu beachten.

Kombinationsreisen

Land A oder Land B? Stadt oder Strand? Besichtigungen oder Erholung? Wer sich nicht entscheiden kann, der bucht ein Urlaubsangebot, das beides kombiniert: An eine Rundreise oder Kreuzfahrt schließen sich vor dem Heimflug ein paar Tage in einem Hotel am Strand an. Beliebt sind auch Reisen, die mehrere Länder miteinander verbinden. Argentinien und Chile, Israel und Jordanien, Vietnam und Kambodscha, Kanada und die USA, Indien und Nepal sind dabei auch kulturell interessante Kombinationen. Einen perfekten Überblick geben Touren durch mehrere kleinere Länder etwa im Baltikum, auf den Balkan, durch die Vereinigten Arabischen Emirate oder in Südostasien. Zu den klassischen Kombi-Zielen in Afrika zählen Südafrika mit Badeverlängerung auf Mauritius und Tansania mit Badeverlängerung auf Sansibar.

Autorundreisen

Ob im eigenen Auto oder mit dem Mietwagen unterwegs: Eine Autorundreise bietet größtmögliche Flexibilität. Spontan einen Stopp einlegen? Etwas länger an einem besonders schönen Ort bleiben? Das alles ist kein Problem, wenn man selbst motorisiert und damit unabhängig ist. Nach Lust und Laune steuert man das vorausgebuchte Quartier für die nächste Nacht an – oder schläft im eigenen Wohnmobil. Doch Vorsicht: Oft werden Entfernungen unterschätzt. Ganz Australien oder die kompletten USA während eines Urlaubs zu erkunden? Das wird angesichts der für Europäer ungewohnten Dimensionen kaum klappen. Deshalb auf nicht zu lange Etappen achten. Außerdem müssen je nach Zielland eventuell ungewohnte Sitten wie Linksverkehr, abweichende Verkehrsregeln und weniger perfekte Straßenverhältnisse bedacht werden. Ohne Probleme lassen sich hier auf den eigenen vier Rädern beispielsweise europäische Länder sowie die USA, Kanada, Südafrika, Namibia, Australien und Neuseeland „erfahren“.

Rundreisen de luxe

Hotels mit vier oder fünf Sternen, bequeme Transfers, hochklassige Fluganreise: Stilvoll die Welt zu entdecken, ist bei diesen Rundreisen das Motto. Wer de luxe bucht, der will die schönste Zeit des Jahres in vollen Zügen genießen. Das i-Tüpfelchen auf dem Komfortpaket sind exklusive Erlebnisse, auf die sich die Urlauber freuen dürfen: Das können ein Helikopterflug, eine Flugsafari oder eine Ballonfahrt, Übernachtungen in besonderen Unterkünften oder Aufenthalte in luxuriösen Resorts sein. Die Gruppengröße variiert je nach Veranstalter - richtig exklusiv ist eine Privatreise, die man nur zu zweit unternimmt.

Ärztlich begleitete Reisen

Unbeschwert auf große Fahrt gehen - dieses gute Gefühl genießen chronisch Kranke oder ältere Urlauber bei ärztlich begleiteten Rundreisen. Neben Spezialveranstaltern wie Fit Reisen haben auch immer mehr Pauschalreiseanbieter diesen Rundreise-Typ im Programm. Bei allen inkludierten Ausflügen und in den Hotels ist ein in Deutschland zugelassener Arzt mit von der Partie. Er kümmert sich bei Bedarf um das Wohl der Reisenden. Oftmals hat er aber gar nicht viel zu tun, da es den Urlaubern eher um die Sicherheit geht, im Notfall sofort in guten Händen zu sein. Das Reiseprogramm ist nicht zu eng getaktet, so dass Ruhe- und Erholungspausen stressfreie Ferien ermöglichen. Trotz des mitreisenden Arztes: individuelle Reiseapotheke nicht vergessen!

Fotorundreisen

In immer mehr Veranstalterkatalogen findet sich die Kategorie „Fotoreisen“. Denn Urlaubshöhepunkte mit der Kamera festzuhalten - das gehört wohl für jeden Reisenden zum Ferienvergnügen. Wer nicht nur knipsen, sondern richtig fotografieren will, der ist bei einer solchen Rundreise richtig. Ein erfahrener Fotograf begleitet die Rundreise und hilft, leuchtende Sonnenuntergänge, lebendige Marktszenen, faszinierende Landschaften und hübsche Bauwerke perfekt in Szene zu setzen. Da abends und morgens besonders gute Lichtverhältnisse herrschen, sind die Gruppen auch mal zu ungewöhnlichen Tageszeiten unterwegs. Begeisterte Fotografen profitieren davon, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Tipps und Tricks zu erfahren. Wer nicht selbst fotografiert, der genießt das gemächlichere Reisetempo.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019