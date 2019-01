Genuss im Fluss

Der Pfirsich sorgt für Aufregung. War es nun eine gute Idee, die mit Thymian und Himbeeren geschmorte Frucht in Minztee schwimmen zu lassen, oder eher nicht? Das Dessert vom ersten Abend der Flusskreuzfahrt birgt Diskussionsstoff für Tage. Was manchen Menschen herzlich egal wäre, wird auf der „A-Rosa Flora“ ausführlich debattiert. Denn auf dieser Reise steht Genuss auf dem Fahrplan. Zusätzlich zum Smutje sind vier Gastköchinnen an Bord, die je im Duo agieren. Außerdem steht A-Rosa-Produktmanager Oliver Edelmann in der Kombüse.

Der gebürtige Stuttgarter ist Koch und Patissier. Er arbeitete in Hotels in Neuseeland, Kanada oder der Schweiz, bevor er bei A-Rosa die Leitung des kulinarischen Konzepts übernahm. Nun ist er für die elf Schiffe umfassende A-Rosa-Flotte und die Resorts an Land zuständig.

Fünf- bis sechsmal im Jahr hat die Rostocker Reederei Gourmetreisen im Programm. Edelmann schmunzelt, als er von seiner ersten Genießerfahrt vor zehn Jahren erzählt: „Am Anfang bin ich einfach mit einem Team an Bord gekommen und habe Menüs gekocht.“ Schon das servierte Abendessen war für die Passagiere ungewohnt, denn bei A-Rosa gibt es sonst Essen vom Büfett. Weil die Sache gut ankam, wurde das Konzept zu einem festen Bestandteil des Katalogs.

So eine spezielle Tour ist nicht nur ein organisatorischer, sondern auch ein logistischer Aufwand: 450 Kilo Fleisch, 350 Kilo Fisch, 1600 Eier, 100 Liter Sahne und 1350 Kilo Obst und Gemüse hat Edelmann bestellt. Dazu noch 350 Flaschen Wein und 60 Flaschen Champagner. „Wir bringen extra Geräte für die Küche mit, dazu zusätzliche Gläser und Teller“, erzählt der 52-Jährige. Auch für das Personal im Restaurant sind die Touren eine Herausforderung. Eigentlich servieren sie nur Getränke und tragen Teller ab. Nun muss auch korrekt serviert werden.

Oliver Edelmann kocht inzwischen bei den Gourmetreisen nicht mehr nur allein, sondern holt sich jeweils Gastköche als Verstärkung. Claudia Schröter aus dem Café de Bretagne in Düsseldorf serviert natürlich Fisch: Kabeljau mit Hummerlinsen an geschmorten Kalbsbäckchen. TV-Köchin Luka Lübke („Herdbesuche“ bei Radio Bremen) hat als Reminiszenz an die indonesischen guten Geister hinter den Kulissen ihre Tomatensuppe sehr scharf gewürzt. Eva Eppard aus der 100 Guldenmühle im pfälzischen Appenheim kombiniert eine Wildlachs-Tranche mit Avocado, Hüttenkäse und karamellisierten Haselnüssen. Die Fränkin Friedrike Prechtl versteckt in ihren Kartoffelknödeln zum geschmorten Rind ganz fein gewürfeltes Brot und hat die Lacher auf ihrer Seite, als sie erklärt: „Bei uns sagt man dazu Bröggele.“ Die zertifizierte Wildkräuter-Köchin aus Bayreuth packt auch Grünzeug auf den Teller, und zwar in Form einer offenen Ravioli.

Vor jedem Essen werden die Menüs in einer Präsentation erklärt. Danach drehen die Köche und Köchinnen eine Runde durchs Restaurant und fachsimpeln mit den Gästen. Tagsüber gibt es Seminare und Verkostungen. Das Angebot – obwohl teils aufpreispflichtig – kommt an. Sommelière Verena Herzog muss bei ihrer Champagner-Degustation extra Tische eindecken lassen, so groß ist der Andrang. „Das Aroma eines Champagners entsteht an der Oberfläche. Je größer die Fläche, desto mehr Geschmack nimmt man wahr“, erklärt die Weinfachfrau aus Köln. Verwunderte Blicke treffen sich. Sind also flache Champagnerschalen, wie sie in den 50er Jahren Mode waren, doch geeignet? „Nein, denn bei dem niedrigen Rand verfliegt das Aroma sofort“, sagt Verena Herzog. Lange, schmale Gläser findet Verena Herzog aber auch ungeeignet. „Stellen Sie besser Blumen rein und nehmen Sie für Champagner ein Weißweinglas“, sagt Verena Herzog. Aus solchen „Werkzeugen“ wird nun probiert. Teure und günstige Tropfen. Solche nur aus weißen Chardonnay-Trauben, zart und mit viel Säure. Und solche, in denen die roten Rebsorten Pinot Meunier und Pinot noir Kraft und Fruchtigkeit beisteuern.

Die 180 Passagiere des kleinen Dampfers eint ihr Faible für gutes Essen. Wohin die Reise geht? Nebensache. Daher stört es auch kaum jemanden, dass die Tour drei Tage vor Abfahrt von der Mosel auf den Rhein Richtung Niederlande umgeleitet werden muss. Eine Vorsichtsmaßnahme wegen der niedrigen Pegelstände. Landgänge scheinen auf der Gourmetreise zweitrangig zu sein. Man verlässt das Schiff höchstens mal für ein kurzes Verdauungsspaziergängchen.

Flusskreuzfahrten sind vor allem bei Senioren beliebt. Laut aktuellen Zahlen der IG River-Cruise, der Vereinigung der in Europa tätigen Fluss-Kreuzfahrtreedereien, haben 59,3 Prozent der Passagiere schon den 66. Geburtstag gefeiert. Mit Kinderrabatten zu Ferienzeiten und Themenreisen will die Branche auch ein Publikum ansprechen, das noch nicht in Rente ist. Die Rechnung scheint aufzugehen: Auf der Gourmettour finden sich auch einige Mittvierziger. Ein Opa aus Aachen ist mit seinem 15-jährigen Enkel an Bord. Neben dem Genuss suchen viele die Entschleunigung: Im Vergleich zu Hochseereisen geht es auf den kleinen Flusskreuzern ruhig zu. Aus den Lautsprechern an Deck perlt Klaviermusik. Wenn gerade nichts auf dem Programm seht, wickeln sich die Gäste warm ein und schauen in die Ferne. Abends in der Bar legt DJ Enzo auf, ein in Ehren ergrauter Entertainer. Die Tanzfläche wird voll, als er den Partykracher „Wir sind alle über vierzig“ auflegt. Kapitän Tony Hartwig darf leider nicht mitsingen. Er ist erst 34.

Bei einer Hochseekreuzfahrt – so sagt man – nimmt man rund zwei Kilogramm zu. Bei einer Gourmetreise von A-Rosa könnte es noch mehr sein. Klaus aus Wuppertal-Vohwinkel hat einen Trick: „Ich stelle vor jeder Reise die Waage zwei Kilo zurück. Wenn ich mich danach daraufstelle, sieht es nicht so schlimm aus.“ Nächstes Jahr möchte er mit Gattin Brigitte wieder mitfahren. Auch Stefan und Katja aus Luzern schwören auf die Gourmettour und haben für 2019 wieder gebucht. Sechsmal waren sie schon dabei. Als Oliver Edelmann abends seine Runde durchs Restaurant dreht, duzt man sich. Doch Edelmann fürchtet die Schweizer auch als seine schärfsten Kritiker – Stichwort Pfirsich. „Dass manche das Dessert nicht perfekt fanden, hat mir schlaflose Nächte bereitet“, sagt Edelmann und grinst. Man glaubt ihm kein Wort.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019