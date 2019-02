Genuss pur für die Gipfelstürmer

Wer ein grandioses Bergpanorama mit urigen Skihütten und exzellenten Gaumenerlebnissen sucht, wird im Salzburger Land fündig. Als Geheimtipp unter den Skigebieten bietet Maria Alm vor der majestätischen Kulisse des Hochkönigs ein Eldorado für Genießer der weißen Pracht. Der 2941 Meter hohe Namensgeber ist zentraler Mittelpunkt für eine Region, die mit 60 bestens präparierten Pisten, 33 topmodernen Lift- und Sesselanlagen sowie 120 Abfahrtskilometern jedes Skifahrerherz höherschlagen lassen.

„Einfach gigantisch“

„Dieser Winter ist genial“, schwärmt Christine Scharfetter und blinzelt in die weiß verschneite Winterpracht. „Wir sind hier Winter gewohnt, aber so viel Schnee, wie wir heuer haben, ist einfach gigantisch.“ Die Geschäftsführerin der Tourismusregion Hochkönig hat allen Grund zufrieden zu sein: Bei diesen Schneeverhältnissen bleibt die Königs-Disziplin – Ski alpin – bis April garantiert. Das sind ideale Voraussetzungen für die erstmals in dieser Saison perfekt etablierte Ski-in-Ski-out- erbindung im Herzen von Maria Alm.

Seit dieser Wintersaison ist der Hausberg Natrun von Maria Alm mit dem Hauptskigebiet verbunden. Daraus entstanden ist die schönste Skirunde der Alpen, die als „Königstour“ die drei idyllisch gelegenen Bergdörfer Maria Alm, Dienten und Mühlbach auf atemberaubende Weise miteinander vereint. Auf 35 Pistenkilometern sind bei der atemberaubenden Panoramarunde nicht nur 7500 Höhenmeter, sondern darüber hinaus auch erstmals sechs lohnenswerte Gipfel mit überwältigenden Ausblicken zu erleben.

Wer das gigantische Bergpanorama rund um den Hochkönig mit der Kamera einfangen möchte, nutzt an den schönsten Aussichtspunkten die eigens dafür eingerichteten Logenplätze. Es gibt kein imposanteres Fotomotiv als die hoch oben auf dem Berg thronenden Königssessel, die mit einer top Sicht auf den Hochkönig für unvergessliche Erinnerungen sorgen.

Winter in Maria Alm ist tatsächlich mehr als Urlaubsglück. Das Naturerlebnis beschert faszinierende Gegensätze, an die man sich noch lange erinnert: Malerische Schneelandschaften und moderner Skibetrieb, steile Abfahrten und urige Hütten. Nachhaltigkeit ist in diesem Tourismussegment ein immer deutlicherer Anspruch – und so fasziniert die Skiregion Hochkönig mit einer ungewöhnlich charmanten Art der Entschleunigung bei einer Pause abseits der Piste.

15 Kräuteralmen

Von den 15 unterschiedlichen Kräuteralmen am Hochkönig hat die romantisch gelegene Zachhof Alm auch im Winter geöffnet. Die urwüchsig gemütliche Hütte bieter in legerem Ambiente Gaumenerlebnisse mit regionalen Schmankerln, eigene Kräuertee-Mischungen und Biolimonaden. Neu dazugekommen sind schicke Skihütten, die auch für Nicht-Skifahrer gut zu erreichen sind. Bei den eher als Ski-Lounges zu bezeichnenden Pausenstationen überwiegt modernes Design mit viel Holz und noch mehr Glas, um bei wohliger Wärme den Ausblick zum Hochkönig-Massiv zu genießen.

Cool, stylish, gemütlich und edel ergänzen die „Steinbock Alm“, die „Deantnerin“ oder die jüngst eröffnete „Tom Almhütte“, die mittlerweile auf 34 Hütten angewachsenen Locationen im Skigebiet und locken nicht nur mit gemütlichen Ledersesseln und Sofas um einen lodernden Kamin. Hier stehen Cocktails ebenso wie außergewöhnliche Menüs mit Zutaten aus der Region auf der Speisekarte. Entschleunigung steht hier im Fokus. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass bei einer so extrem hohen Vielseitigkeit an Skihütten dem Genuss für Gipfelstürmer eine besondere Rolle zukommt.

Veredelt wird das ganze durch die „Kulinarischen Königstouren“. Bei einer genüsslichen Hütten-Hopping Tour durch das Hochkönig Skigebiet werden drei ausgezeichnete Gourmet Menüs auf vier verschiedenen Stationen angeboten. Dabei locken unterschiedlichen Themen wie Kräuter- oder Heimatliebe.

Verführerisch wird es beim „Gipfelgenuss“ der drei letztgenannten Hütten. Hier ist alles vom Feinsten und auf gebratene Jakobsmuschel mit Garnele, Erbsencreme und Lardo folgt geschmorte Rinderbackerl mit Rahmpolenta und Kartoffelstroh die mit einem Schokoladensoufflé, Sauerkirschen und Vanilleeis als Dessert gekrönt wird. Am besten lässt man sich viel Zeit für die Königstour und den Gipfelgenuss.

