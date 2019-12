Genussvoll und mit Aussicht

Wer eine winterliche Wanderung mit Genuss verbinden möchte, der ist im Moselland richtig. Geführte Glühweinwanderungen bieten neben spektakulären Landschaften und abwechslungsreicher Wegeführung vor allem genussvolle und aussichtsreiche Pausen.

Während des Mosel-Wein-Nachts-Markts in Traben-Trarbach bietet das Weingut Kaess Glühweinwanderungen durch den Trabener Würzgarten an. Auf der kurzweiligen Tour erfahren Teilnehmer Wissenswertes über die Weinlagen, den Weinanbau sowie die Geschichte und Kultur von Traben-Trarbach. Bei kleinen Pausen wärmt der hausgemachte Glühwein von innen.

Die Glühweinwanderungen finden samstags um 14 Uhr statt, also am 14., 21. und 28. Dezember. Anmeldung beim weingut.kaess@online.de und Telefon 06541/2772.

Am 18. Januar 2020 lädt das Weingut Dötsch-Haupt in Kobern-Gondorf zu einer Glühweinwanderung ein. Vier verschiedene Glühweine oder auch alkoholfreier Punsch und kleine Leckereien können während der Pausen verkostet werden. Ebenso amüsant wie informativ sind die kleinen Anekdoten aus der Region. Die Tour startet um 14 Uhr am Weingut Dötsch. Ab 17 Uhr können die Teilnehmer einige gesellige Stunden beim Glühweinfest im Weingut verbringen. Anmeldung unter www.doetschhaupt.de, info@doetschhaupt.de und Telefon 02607/8497.

Das kleine Weindorf Partenheim liegt umgeben von sanften Weinhügeln in Rheinhessen, Deutschlands größtem Weinanbaugebiet. Dort startet am 21. Dezember um 18 Uhr der „Glühweinzauber“. Die Spazierroute durch die Partenheimer Weinberge wird mit Fackeln beleuchtet. Für Unterhaltung sorgen fröhliche, typisch rheinhessische Anekdoten.

Das vorweihnachtliche Ereignis wird vom Weingut Adam und der Tourismus GmbH „Im Herzen Rheinhessens“ zum siebten Mal veranstaltet. Weitere Informationen unter www.gastlandschaften.de.

