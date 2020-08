Genusszeit im Herbst

Herbstzeit ist Genusszeit – und in den Bergen zeigen sich schon die ersten Vorboten der goldenen Jahreszeit. Im Kleinwalsertal in Vorarlberg, GenussRegion des Jahres 2019 in Österreich, dreht sich vom 12. September bis 4. Oktober alles um gutes Essen und Naturgenuss. Die Kleinwalsertal Tourismus veranstaltet die „Herbst.Genuss.Zeit“ in Kooperation mit drei weiteren Vorarlberger Regionen in diesem Jahr zum zweiten Mal. Denn eins haben die Käsestraße Bregenzerwald, der Biosphärenpark Großes Walsertal, das Klostertal und das Kleinwalsertal gemeinsam: Sie sind sich der Bedeutung kurzer Wege bewusst und setzen auf regionale Lebensmittel und Kulinarik.

Lokale Köstlichkeiten

Jede Region präsentiert in den Wochen bei diversen Veranstaltungen eine Vielfalt an lokalen Köstlichkeiten, die es zu entdecken lohnt. So werfen die Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen und können den Kreislauf der Natur in Bezug auf die Herstellung von Lebensmitteln erleben.

Bei den „GenussWirten“ im Tal werden die Gäste mit „Herbst.GenussMenüs“ aus Produkten aus der Region verwöhnt. Zudem erzählt man im Kleinwalsertal gerne von der positiven Entwicklung zu nachhaltiger Lebens- und Arbeitsweise.

Bei verschiedenen Angeboten von der E-Bike-Tour zum Bio-Bauernhof über die „Kulinarische Talwanderung“ oder das Genusswandern und Kochen auf der Alp verraten Älpler und Landwirte die Geheimnisse ihrer guten natürlichen Produkte.

Kultur trifft Kulinarik

Auch die Kultur kommt im bunten Programm der „Herbst.Genuss.Zeit“ nicht zu kurz. Ob beim gemütlichen Frühschoppen im Naturhotel Chesa Valisa oder den Lesungen zweier Vorarlberger Autorinnen rund um die Auenhütte – hier trifft Genuss Regionalität.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.08.2020