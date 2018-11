Geopark und Dom von oben

In der evangelischen Pfarr- und Marktkirche St. Marien begann 1543 die Reformation in Osnabrück. Knapp 200 Stufen führen hinauf in den Turm (So. 11.30-13 Uhr). Die Mühe lohnt: Man hat eine tolle Aussicht auf die Stadt mit ihren 13 Hügeln und den Unesco-Geopark Terra Vita (www.geopark-terravita.de), der sie umgibt. Zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge liegt Osnabrück im Flusstal der Hase. Von oben zeigt sich auch die religiöse Bedeutung der Stadt: im Westen der Dom Sankt Peter, Kathedralkirche des Bistums Osnabrück und Meisterwerk spätromanischer Baukunst, im Süden Katharinen- und Johanniskirche. Bis 1803 wechselten katholische und evangelische Fürstbischöfe friedlich in der Amtsfolge – deutschlandweit einmalig.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.11.2018