Geschichte per Rad erleben

Vom in der Bucht von Elounda gelegenen Blue Palace Resort & Spa aus lässt sich der hügelige Küstenweg hinauf zum kleinen Ort Vrouchas erklimmen – traumhafter Rundumblick über die Mirabello-Bucht und die Insel Spinalonga mit ihren imposanten Ruinen inklusive. Oder aber man fährt mit dem Mountainbike entlang der Küste nach Elounda und erkundet die gegenüberliegende Spinalonga-Halbinsel, auf der sich ein Naturschutzgebiet mit viel ursprünglicher Vegetation und dem traumhaften Kolokytha-Strand befindet. Nach einem erlebnisreichen Tag in der Natur erholen sich Gäste des Blue Palace Resort & Spa hervorragend am hoteleigenen Strand, am privaten Pool der eigenen Suite sowie bei einer Spa-Behandlung mit Meerblick oder genießen kretische Köstlichkeiten in der Taverne Blue Door.

Samstag, 28.07.2018