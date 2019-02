Geteilte Kulturhauptstadt

Die Sonne taucht das Kreativ-Quartier Kapana in goldenes Licht. Die Barbesitzer stellen ihre Stühle raus. In der „Katz und Maus“-Bar oder nebenan im CU 29 mit der kleinen Kunstgalerie zischen die Kaffeemaschinen. Die ersten Gäste sitzen draußen. Der milde Wind spielt mit den bunten Wimpeln, die, an Schnüren aufgespannt, über den Kopfsteinpflastergassen flattern. Alles ist gut.

Morgens erlebt Vaselina hier das entspannte Plovdiver Lebensgefühl „Ayliak“ besonders intensiv. Für sie ist es die Fähigkeit, das Leben zu genießen – in dem Moment aufgehen, entspannte Wachsamkeit. Die 33-jährige Marketingfachfrau arbeitet für „Lost in Plovdiv“, einen Online-Stadtführer mit Lokalzeitung und Blog. Wie fast alle jungen Leute hier spricht sie fließend Englisch. Viele haben im Ausland gelebt oder studiert. Nun kommen sie zurück.

2012 hat die Stadt beschlossen, das verfallene, fast verlassene ehemalige Handwerkerviertel am Rande der Innenstadt wieder zu beleben. Die Verwaltung begann, leer stehende Läden für ein Jahr kostenlos an Unternehmensgründer zu vergeben. Viele renovierten selbst, eröffneten Kneipen, Clubs, Restaurants, Designerläden, Boutiquen oder Geschäfte für ausgefallene Souvenirs. Das Konzept ist aufgegangen. Die Leute kommen bis aus der Hauptstadt Sofia zum Einkaufen, Feiern, Entspannen, Musikhören und auch wegen der Kunst.

Am Eingang des Kreativ-Quartiers hat sich Asiya ihren Traum erfüllt: Die begeisterte Swing-Tänzerin kündigte ihren gut bezahlten Job als Anwältin in Sofia, um hier die erste Swing-Bar des Landes zu eröffnen. In dem stylish-modernen Raum mit viel Holz und Stahl serviert ihre Mannschaft Cocktails nach den Originalrezepten aus den USA der 20er Jahre. Asiya organisiert das jährliche Swing-Festival mit zuletzt mehr als 800 Gästen, das nun Teil des offiziellen Kulturhauptstadt-Programms ist.

Jeden Donnerstag lädt sie zur Swing Dance Night in ihre Bar. „Die Leute sind oft so begeistert, dass sie auf der Straße weitertanzen“, erzählt die Gründerin.

Das „Ayliak“ genannte Lebensgefühl ihrer Heimatstadt erreicht sie, indem sie die Dinge mit Hingabe und Ruhe macht. Sie findet diesen Flow im Swing. Plovdiv habe sich seit der Wahl zur Europäischen Kulturhauptstadt vor vier Jahren zum Positiven verändert: Die Einheimischen hätten an Selbstvertrauen gewonnen. Neuer Bürgerstolz hat Plovdiv Leben und Farbe geschenkt. Gleich um die Ecke, in der ältesten Bar der Kapana, serviert Vaselinas Redaktionskollege Ivo mehr als 100 Sorten Bier. Daneben betreibt er mit Freunden eine Online-Lokalzeitung. „Ayliak“ sieht er skeptisch. „Dafür fehlt mir die Zeit“, erklärt er und saust zum nächsten Termin: Einige Leute haben spontan eine Demonstration angesetzt. Ein Minister habe sich abfällig über Alleinerziehende und Frauen geäußert. Das wollen die jungen Leute nicht hinnehmen.

Allmählich entsteht in den bulgarischen Städten eine Zivilgesellschaft, die sich von den oft korrupten Politikern nicht mehr alles gefallen lässt. Die rund 50 000 Roma im Plattenbauviertel Stolipinowo haben vom Aufbruch in der Innenstadt nur wenig mitbekommen. Am Rand der Siedlung trotzen aus Ziegeln, Holz, Plastikresten und Wellblech selbst gezimmerte Hütten dem Wetter: Illegale Bauten, die die Bewohner immer wieder abreißen müssen, um sie dann wieder aufzubauen. Viele sehen nicht ein, dass sie eine Baugenehmigung benötigen, oder es fehlt ihnen dafür das Geld. Wasser holen sie aus dem nahen Fluss. Strom zapfen sie von einem der umstehenden Hochhäuser. Am Straßenrand türmt sich der Müll. Dazwischen spielen Kinder. Neli, die am Rande von Stolipinowo aufgewachsen ist, arbeitet heute bei der Stiftung, die das Europäische Kulturhauptstadtjahr organisiert. Sie erinnert sich an ihre Kindheit in den 90ern. Mit den Roma hatten weder sie noch ihre Eltern ein Problem. „Das waren normale Nachbarn, wie alle anderen auch.“ Damals sei Rassismus kein Thema gewesen. Die Europäische Kulturhauptstadt 2019 will die Roma mit verschiedenen Projekten „zurück in die Stadtgesellschaft“ holen. Da hat sie sich viel vorgenommen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.02.2019