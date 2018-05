Glück am See

Anzeige

Die Hauptrolle hat er dagegen beim Wakeboarden. Klein machen, hatte Kaili gesagt, Arme und Beine nah an den Körper ziehen. Wie ein Paket hängt man im Wasser, das Wakeboard – eine Art Snowboard fürs Wasser – an die Füße geschnallt. Eine lange Leine verbindet Wakeboarder und Schnellboot. Neoprenanzug und Schwimmweste schützen vor dem Untergehen.

Kaili gibt Gas, das Boot zieht an. Die Leine spannt sich, mit den Füßen voraus treibt man immer schneller durchs Wasser. Als Kaili das Zeichen gibt, heißt es langsam aufrichten. Zumindest versuchen, denn bei 20 km/h auf einem wackeligen Brett stehend über den See zu düsen, ist nicht gerade ein Kinderspiel. Ein gekonnter Bauchklatscher beendet die Fahrt abrupt. „Keine Sorge, der Traunsee hat Trinkwasserqualität“, witzelt Kaili vom Boot aus.

Der ehemalige Wakeboard-Profi bringt anderen das Gefühl für das Board näher. Seit über 25 Jahren steht der 45-Jährige, Käppi auf dem Kopf, Baggy Jeans, Turnschuhe, selbst schon auf dem Brett. Profis reiten mit bis zu 40 Kilometern pro Stunde über die Wellen seines Sportbootes.

Von waghalsigen Sprüngen können Anfänger nur träumen. Schafft man es dann tatsächlich, einige Sekunden stehend über den See zu gleiten, ist man schon überglücklich. Nach sechs Versuchen aber ist Schluss. Erschöpft, aber mit einem Lächeln im Gesicht geht es zurück ans Ufer. Das erste Ziehen macht sich in den Muskeln breit. Muskelkater!

Auf dem Brett geht es beim Stand-up-Paddeln zwar weniger schnell, aber genauso nass zu. Nur Gleichgewichtsprofis wie der 22-jährige Max setzen ohne große Mühe mitten auf dem Traunsee einen Kopfstand auf das Brett. Andere fallen dagegen schon beim Geradeauspaddeln fast ins Wasser. „Vier- bis fünfmal muss man das machen, dann ist man sicher“, sagt Max, der als SUP-Lehrer (SUP steht für Stand-up-Paddeln) arbeitet, lässig. Dabei ist das Brett nicht hart wie ein Surfbrett, sondern nur eine Art hart aufgepumpte Luftmatratze in Surfbrettform. Ein Bar Luft steckt drin, erklärt Max.

Fürs Erste reicht es, sicher auf dem Brett stehen zu können. Und mit dem langen Paddel überhaupt vorwärtszukommen. Nächste Aufgaben: wenden, rückwärts gleiten, Wellen ausgleichen. Der See unter dem Board ist tief und dunkel und in Max’ blühender Fantasie entstehen die wildesten Geschöpfe, die unter der Oberfläche Kreise ziehen.

Was dagegen hilft? Nachschauen. Und genau das hat Tauchlehrerin Vicy jetzt vor. Am Hausriff des Hotels Traunsee, wo der Tauchclub Traunkirchen seinen Sitz hat. „Hier gibt es Fische, eine Plattform unter Wasser, Bäume und Pflanzen“, zählt die 19-Jährige begeistert auf. „Sonst sind in den österreichischen Seen vor allem Sand und Felsen.“ Seit zehn Jahren taucht sie regelmäßig in Österreichs zweitgrößtem See ab.

Vicy formt mit Zeigefinger und Daumen einen Kreis, das wichtigste Handzeichen unter Wasser. Es bedeutet: alles in Ordnung. Neopren an, Luftflasche auf den Rücken, Brille auf und ab ins Wasser. Die plötzliche Kälte schnürt die Kehle zu. Und die Koordination mit Flossen und Luftschlauch erweist sich als komplizierter als gedacht. Abtauchen, bedeutet Vicy. Unter Wasser herrscht ein anderes Tempo. „Ich mag besonders die Ruhe unter Wasser, die spült alles andere weg und macht den Kopf frei“, erzählt Vicy, als sie später tropfend aus dem Wasser steigt.

Und die Geister? Entpuppen sich als harmlose Fische: Barsch, Hecht, Aal und Seesaibling. Ein kleiner Fisch ist ganz besonders: der Riedling (Coregonus danneri). Den gibt es nirgendwo sonst auf der Welt, nur hier in den Tiefen des Traunsees. Am liebsten isst man ihn am Stock überm Feuer gebraten.

Während die einen das Essen schätzen, das der See hervorbringt, lieben andere den Seewind, der zwischen Gmunden und Ebensee auffrischt. So wie Robert, der, seit er mit 13 Jahren das erste Mal gesegelt ist, gar nicht genug davon bekommen kann. „Je mehr Wind weht, desto besser“, schwärmt der Skipper. Am liebsten liegt er mit seiner acht Meter langen Jacht richtig steil im Wind. „Das Faszinierende am Segeln ist doch, mit der Kraft der Natur zu fahren“, so der 59-Jährige.

Da der Wind aus Richtung Gmunden weht – hier wird das berühmte Gmundner Grüngeflammte hergestellt –, steuert Robert sein Boot jetzt in der Abendsonne der Stadt entgegen. „Eingebettet zwischen den Bergen ist der Traunsee wie ein kleiner Gardasee“, kommt der Skipper ins dabei Träumen. Es scheint, als hätten die Römer recht gehabt. Dieses Wässerchen macht doch tatsächlich glücklich.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.05.2018