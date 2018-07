Glücklich im Salento

Anzeige

Die Wochenendurlauber waren gestern am Abend in aller Ruhe durch die Gassen geschlendert und schlichen auf eine private Terrasse, um die Aussicht auf das kuriose Dächermeer zu genießen. Plötzlich stand der Besitzer neben ihnen. Au weia, schnell wieder umkehren. Aber nein. „Kommen Sie nur“, lud er sie ein. Sie könnten sich sein Haus, das er vom Opa erbte, gerne angucken. Es ist aus Kalkstein, ganz ohne Zement und Mörtel errichtet und ein paar Hunderte Jahre alt. Früher, erzählte der Mann, wohnten arme Bauern in den Trullis, heute sind es, so wie seins, meist Feriendomizile, Restaurants, Andenkenläden, Restaurants. Ohne Touristen, sagte er, wären viele Trulli verfallen. „Jetzt hegen und pflegen wir sie und sind stolz, dass sie einzigartig sind. Und ein Welterbe der Menschheit“.

Genauso wie das Castel del Monte. Gleißend hell ist das Licht, als die pappsatten Deutschen nach dem Essen von Montegrosso aus dorthin fahren, durch eine einsame Landschaft, vorbei an uralten Olivenhainen, Weizenfeldern und Wiesen. Schon von Weitem sieht man die sandsteinfarbene Silhouette der Burg auf dem einzigen Hügel weit und breit. Beim Näherkommen erweist sie sich als achteckig, mit acht achteckigen Türmen, ohne Graben, Zugbrücken, Pechnasen. Komisch für eine Festung. Und irgendwie mysteriös. Erbaut hat sie vor 700 Jahren der feinsinnige Stauferkaiser Friedrich II. Aber warum, das ist bis heute ein Rätsel. Ist sie ein geheimer Ort der Freimaurer, war sie für die Falkenjagd, liegt in den Mauern ein riesiger Schatz begraben? Hier wirkt Apulien nicht von dieser Welt.

Nur ein paar Kilometer weiter, in den Bilderorten am Meer, taucht man wieder ein ins entspannte italienische Leben – besonders wenn die Schatten länger werden. Da erstrahlen in Trani Palazzi, Kirchen und die mittelalterliche Kathedrale rosa vor der tiefblauen Adria am Hafen, drängt sich die Altstadt von Polignano a Mare auf ein steiles, karstiges Felsplateau, und im schneeweißen Ostuni auf drei Hügeln kurvt Antonio auf seinem dreirädrigen Roller mit seinen Gästen durch die zauberhaften Gassen. Vorbei an ineinandergeschachtelten Häusern mit Außentreppen, vor denen Frauen in Kittelschürze auf Campingstühlen sitzen, einem alten Paar, das selbstvergessen unter einer Trauerweide knutscht, eisschleckenden Familien. Und immer wieder öffnen sich Blicke in die Ferne bis zum unendlichen Blau. Das Meer, es ist allgegenwärtig im Salento. Und ein Strand, immer schnell zu erreichen, auch von der Masseria Alchimia aus, dem Quartier der Wochenendurlauber mitten auf dem Land. Ein alter, mit viel Liebe zum Design umgebauter Gutshof, umgeben von malerischen Olivenhainen nahe des Städtchens Fasano.

Am Abend setzen sie sich dort auf die blank polierte Piazza in ein Café. Und mit Beginn der Dämmerung strömen die Bewohner aus allen Ecken. Der Treffpunkt der Männer ist der Platz. Alte, die mittags noch müde gähnten, schlendern jetzt munter herum, genauso wie junge Hipster und Ehemänner, froh, von Zuhause wegzukommen. Sie bilden größere und kleinere Grüppchen, stehen zusammen, parlieren, gestikulieren. Und die Deutschen mittendrin. Was für ein perfektes Wochenende!

