Glücksschweine und Land-Art

Schwein muss man haben. Und wenn das wirklich so ist, darf Jesper Hovmand-Simonsen getrost als Mega-Glückspilz gelten. 130 schwarz gefleckte dänische Glöckchenschweine nennt er sein Eigen – eine vom Aussterben bedrohte Rasse, von der es in Dänemark nur noch ganze 200 Tiere gibt. Auf Gut Knuthenlund sorgen Jesper und seine Frau Susanne dafür, dass sich die Schweine sauwohl fühlen.

Glückliche Tiere – das ist ein Markenzeichen der Ökofarm auf der Ostseeinsel Lolland, auf der so ziemlich alles anders ist als in herkömmlichen Agrarbetrieben. Neben den Schweinen trifft das in erster Linie auf 500 Schafe zu, aus deren Milch international prämierte Käsesorten hergestellt werden. Vom Hofladen aus schauen Besucher durch große Fenster auf der einen Seite in die Melkanlage, auf der anderen in die hauseigene Molkerei.

Für die Qualität des Käses sorgen spezielle Futtermischungen aus Gräsern und Kräutern, die auf den Weiden des Gutshofs wachsen. „Die Kräuter im Futter senken das Wurmrisiko ganz erheblich“, erklärt Jesper, „die Natur erspart uns hier oft den Tierarzt.“ So gut wie alles, was Knuthenlund an Rohstoffen benötigt, wird auf der Farm selbst produziert; zukaufen müssen sie nur ein paar Mineralien, die der Boden nicht hergibt. Getreide wird schonend unter extrem langsam drehenden Mühlsteinen gemahlen, das Mehl an spezielle Märkte verkauft. Schafe und Ziegen können in großen Offenställen frei herumlaufen – wie auch die Besucher auf dem ganzen Gelände.

Stolz ist Jesper auch auf scheinbare Kleinigkeiten am Rande, die seine Natur-Philosophie eindrucksvoll bestätigen. So hat sein Team vermehrt Hecken und Gräben auf den Äckern angelegt – dort nisten jetzt viele Vögel, die mit unermüdlichem Eifer für blitzsaubere Felder sorgen. Oder der neue Weiher am Gutshaus - „dort haben wir die größte Laubfrosch- und Fledermausdichte Dänemarks“, freut sich Jesper.

Vom ländlichen Lolland per Fähre ins noch friedlichere Langeland. Maximal zehn Kilometer breit und gut 50 Kilometer von Nord nach Süd lang, macht das Inselchen seinem Namen alle Ehre. Ein verträumtes Kleinod, ideal zum Baden, Radeln, Wandern und selbst in der Hochsaison extrem entspannt. Landschaftlich auffällig sind die „Hut-Hügel“ - eiszeitliche Erhebungen, die es in Dänemark nur hier gibt. Auffällig auch die Fülle an Dolmen, Langgräbern und sonstigen Denkmälern aus grauer Vorzeit, die auf sehr frühe Besiedelung schließen lassen. Dauergäste jüngeren Datums sind ein paar Dutzend wilde Exmoor-Ponys, die das ganze Jahr über im Freien weiden.

Auch Langelands Top-Attraktion ist einmalig in Dänemark: die Schlossstadt Tranekær. Eine bildschöne Residenz nach dem Vorbild deutscher Fürstentümer mit vielen Häusern, deren Namen an Bewohner oder Nutzung erinnern: Musikanten-, Hühner- und Tafeldeckerhaus, Zuckerfabrik oder Asyl - so hieß der gutseigene Kindergarten. Tranekærs größter Schatz aber ist der Schlosspark. Zum einen wegen der alten Buchen, Eichen und Kastanien. Zum anderen, weil der Park zugleich Atelier und Galerie ist; ein Natur-Raum, in dem Kunst erschaffen und ausgestellt wird. Und zwar fast ausschließlich aus organischen Materialien wie Holz, Rinde, Fasern, Erde und Steinen, die der Park selbst liefert.

„Was die über 20 Künstler hier seit 1993 an Installationen und Strukturen erschaffen haben, sind Geschenke an die Landschaft“, erklärt Naturführer Ole Johnsen die Zielrichtung dieser Land-Art. Man könne sie nirgendwo anders aufstellen, und man könne sie auch nicht verkaufen. In Tranekær verschmelzen die Kunstwerke mit der Natur, sind Wind und Wetter ausgesetzt und dem natürlichen Kreislauf des Lebens unterworfen.

Szenenwechsel: Über Brücken geht es von Langeland nach Fünen, und auch dort verdient ein Schloss ungeteilte Aufmerksamkeit. Egeskov ist nicht nur nach Expertenmeinung Europas besterhaltene Wasserburg; Egeskov ist auch ein Märchenidyll, das man sich nirgendwo besser vorstellen könnte als auf der Heimatinsel von Hans Christian Andersen. Weltklasse ist schon mal der Garten, der zu den schönsten Schlossgärten der Welt zählt. In der Tat: Was die 200 Jahre alten Hecken umrahmen, ist ein Traum aus Farben und Formen, Blüten und Bäumen. Dazu die Ausstellungen: erstklassig gepflegte Oldtimer auf zwei oder vier Rädern oder die Sammlung alten Holzspielzeugs. Das alles wird so bleiben, solange das Holzmännchen unter der Turmspitze liegt. Denn würde es jemals von seinem Kissen entfernt – so das gruslige Orakel –, würde das Schloss in der Weihnachtsnacht im Wassergraben versinken.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019