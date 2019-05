Goldflitter, Bergkristalle und jede Menge Capuns

Disentis liegt im Vorderrheintal im größten Schweizer Kanton Graubünden. Neben der Wanderung zur Rheinquelle können Familien Flussgold suchen und Bergkristalle finden.

Einöde – das klingt als Ferienziel wenig einladend, und doch sollten sich bergaffine Familien deswegen von einer Reise nach Disentis nicht abhalten lassen. Der Ortsname leitet sich zwar vom lateinischen Desertina (= Einöde) ab, doch von Wüste ist hier keine Spur: Denn ab Chur, wenn die Rhätische Bahn ins Vorderrheintal abbiegt, zeigt die Bündner Landschaft ihren geballten Charme: Die Bahn fährt lange Teilstrecken unmittelbar entlang des Vorderrheins, der hier eher einem reißenden Wildfluss gleicht als der breiten, begradigten Wasserstraße. Der Fluss ist an einigen Bereichen flach und gespickt mit geschliffenen Steinen und Felsen, das türkisfarbene Wasser ist vom Zugfenster aus fast zum Greifen nah. An einigen Stellen tummeln sich Wildwasserkanuten. Am spektakulärsten ist die Rheinschlucht zwischen Reichenau und Ilanz, hier thronen hellgraue, riesige Felsen teilweise so halsbrecherisch über dem Wasser, dass man meint, sich ducken zu müssen, weil gleich ein Brocken abbricht.

An der Rheinquelle

Am liebsten würde man jetzt aussteigen und in den Fluss hüpfen, doch mit Gepäck ist das lästig. Besser: Man fährt weiter und kommt dann in Disentis/Mustér (ausgesprochen Muschter mit Betonung auf der zweiten Silbe) an. Der zweite Name des 2000-Seelen-Örtchens ist Rätoromanisch, das neben Deutsch, Französisch und Italienisch vierte Landessprache der Schweiz ist. Es erinnert an das lateinische Monasterium für Kloster.

Das Kloster Disentis thront mitten im Ort und ist mit 22 Mönchen noch aktiv. „Wir sind der Nabel der Welt, den hier entspringt der Rhein und hier liegt der Rhônegletscher, beides gehörte uns“, erklärt Pater Theo Theiler. Der 62-Jährige führt anschaulich durch das Leben des Kloster Disentis. Der jüngste Mönch ist 23 und macht eine Gärtnerlehre, der älteste ist 93 Jahre alt.

In Disentis liegt auch eines der 13 Feriendörfer der Schweizer Reisekasse (Reka), einer genossenschaftlichen Organisation, die vergleichsweise günstige Familienferien in der Schweiz ermöglicht. Die Häuser und Ferienwohnungen sind meist modern und großzügig eingerichtet. Jedes Reka-Feriendorf verfügt zudem über eine familienfreundliche Infrastruktur, mit Hallenbad, diverse Spiel- und Sportplätze, Kinderbetreuung sowie ein eigenes Thema. Im Fall von Disentis ist das die Goldsuche im Vorderrhein. Das ist kein Touristennepp, sondern tatsächlich fand sich hier entlang des Rheins in den 1980er Jahren so viel Gold, dass sogar Rohstoffkonzerne kamen, um einen industriellen Abbau des Edelmetalls abzuchecken. Glücklicherweise erschien dies zu unrentabel. Der Startschuss für einzelne Goldgräber fiel erst einige Jahre später. Am 19. Mai 1996 fand August Brändle, genannt Gold-Gusti, im Rhein Medel, dem längsten Quellfluss des Rheins, seinen 48,7 Gramm schweren Goldnugget und löste damit einen Goldrausch aus. Heute steht Brändle mit acht erwartungsfrohen Familien mit Kindern zwischen vier und 14 Jahren in Gummistiefeln im eiskalten Vorderrhein. Der mittlerweile 64-Jährige hat wie seinerzeit berühmte historische Persönlichkeiten erkannt: Nicht der Goldsucher wird reich, sondern derjenige, der einst wie Levi Strauss mit der Jeans sein Geschäft drumherum aufzieht. 1995 hängt Gold-Gusti seinen Brot-Job Computerreparieren an den Nagel und bringt seitdem interessierten Urlauber näher, wie man Flussgold findet. Die wichtigste Regel lautet: Bloß nicht zu schnell waschen. „Wer zu schnell wäscht, verliert Gold.“ Denn der feine Goldflitter hat zwar ein höheres spezifisches Gewicht als andere Gesteine, trotzdem braucht das Gold seine Zeit, um sich in der grünen Pfanne abzusetzen.

Gold im Reagenzglas

Als besonders effizient erweist sich daher die Suche per Goldwaschrinne, denn hier bleibt der feine Sand samt schwerem Gold auf einer Art Filz hängen. Alles Grobkörnige wird gleich weggespült. Am Ende bleibt nur eine kleine Menge feiner Flusssand übrig, der dann nochmals in der Pfanne gewaschen wird. Das Ergebnis: Zig kleine Goldflitter, die einzeln in ein Reagenzglas mit vollem Wasser gefüllt werden und laut Brändle etwa zwei Franken wert sind. Und: Jedes Kind bekommt sein Reagenzglas und strahlt.

Apropos Strahlen: Wem die Goldsuche zu nass oder zu kleinteilig ist, der kann sich auf etwas anderes verlegen. Als Strahler bezeichnet man nämlich Mineraliensucher, die die Bergkristalle am Schimmern in der Sonne erkennen. Auch hier ist die Region rund um Disentis ideal. Am besten geht man in einer geführten Gruppe mit einem Profi wie Luis Duff auf Kristallsuche. Der 84-Jährige „strahlt“ seit einem dreiviertel Jahrhundert und weist nun seine jungen Besucher darin ein.

Auf Kristallpirsch

Wer alleine auf Kristallpirsch möchte, muss sich für ein paar Franken für den jeweiligen Tag ein sogenanntes „Strahlerpatent“ beim örtlichen Tourismusbüro besorgen.

Man kann aber einfach auch nur wandern: Ein Muss bei gutem Wetter ist die Wanderung ab dem Bahnhof Oberalppass an den Tomasee zur offiziellen Rheinquelle. Wer nach einem anstrengenden Aufstieg oben ankommt, wird mit einem tollen Blick belohnt und kann sogleich seine Füße im eiskalten Wasser kühlen. Wer besonders fit ist, macht noch einen Schlenker und kehrt in der Maighelshütte ein. Hier oben überraschen mit Capuns ganz andere goldgelbe Schätze. Sie verbergen sich in einer schmackhaften Bündner Wurst und heißen Kartoffeln.

