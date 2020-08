Grenzenlos durch das Dreiländereck

Der Saarland-Radweg führt auf 350 Kilometern durch abwechslungsreiche Landschaften rund um das Saarland entlang der äußeren Landesgrenze. Der ADFC-4-Sterne-Qualitätsradweg bietet eine einmalige Gelegenheit, ein komplettes Bundesland mit dem Rad zu umrunden und so zu erkunden.

Reizvoll ist die dritte Etappe, die am Saarschleifenort Mettlach startet und auf rund 65 Kilometern im Nordwesten des Bundeslandes durch das Dreiländereck mit Frankreich und Luxemburg verläuft. Ein großer Teil des Abschnitts führt dabei durch die Gemeinde Perl, das einzige Weinanbaugebiet des Saarlandes. Hier wartet nicht nur die Welt des Weines, sondern auch die Kultur der Römer, die die edlen Tropfen kultivierten. Dieser Abschnitt des Saarland-Rundweges ist geprägt von den Weinlandschaften und den ausgeprägten Streuobstwiesen des Naturpark Saar-Hunsrück.

Die Streckenführung verläuft größtenteils über offene Felder und entlang von Saar und Mosel.

Vor dem Ende der Etappe begleiten am Wegesrand Skulpturen die Radfahrer. Das Kollektiv an Steinskulpturen namens „Steine an der Grenze“ zwischen Büschdorf und Silwingen sind ein Symposium der Werke internationaler Künstler. Die Anhöhe, auf denen die Skulpturen installiert wurden, bietet einen weiten Ausblick auf die deutsche als auch die französische Landschaft.

