Grenzgeschichte(n)

Eine 43 Kilometer lange Grenze verlief während der deutschen Teilung mitten durch Berlin. Lediglich an acht Grenzübergängen waren Ein- und Ausreisen möglich. Was ist heute an diesen Stellen noch zu sehen? Wie wird dort an die deutsch-deutsche Teilung erinnert? Eine Spurensuche.

Reise zurück in die Zeit des geteilten Berlins: Touristen lassen sich hinter Sandsäcken am Checkpoint Charlie ablichten. © Rettig

Bösebrücke Die Euphorie schwappte auf der Bösebrücke zuerst über. Nachdem Günter Schabowski seine berühmte Erklärung zur „unverzüglichen“ Reisefreiheit gab, war der Grenzübergang Bornholmer Straße der erste, bei dem auf Passkontrollen verzichtet wurde. Am 9. November 1989 strömten hier immer mehr Ost-Berliner an die Grenze und verlangten die Ausreise. Um etwa 23.30 Uhr war es dann ... ...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.11.2019