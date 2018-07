Handverlesener Landluxus

Anzeige

Das wunderbare Wohnen nimmt eine angenehme Fortsetzung im Verwöhnprogramm der Küche von Ralf Blümer. Gemeinsam mit seinem Team zaubert der gelernte Koch Überraschungsmenüs nach den Prinzipien von SlowFood. Es kommt dabei immer das auf den Tisch, was gerade regional Saison hat. Morgens bekommen die Gäste eine Frühstückskiste mit handverlesenen Leckereien geliefert. „So können unsere Gäste ihren Tag ganz in Ruhe starten, ohne Geschirrklapperei von Nebentischen in großen Frühstücksräumen“, so Ralf Blümer.

Der Wald wird mit Förster und Jäger erkundet – ein Angebot, dass sich vor allem an Familien mit Kindern richtet. Auch ein Besuch bei Kuh und Kartoffel ist bei den Bauernhöfen möglich, die die frischen Produkte liefern. Hier können Familien Bauer Otto oder Kasper Ax auch gern beim Melken „über die Schulter schauen“.

Passion, Einzigartigkeit, Bildung und Qualität – für diese vier Werte stehen die Höfe der Marke LandSelection, die Gäste seit über 20 Jahren mit beeindruckenden Hofkonzepten und außergewöhnlichen Urlaubserlebnissen begeistern. Ob eine eigene Basilika auf dem Hof, die restaurierte Kunst- und Kulturscheune oder abenteuerliche Übernachtungen in der mongolischen Jurte – jeder LandSelection Hof beeindruckt auf seine eigene Art und legt dabei gleichzeitig viel Wert darauf, kleine Gäste ganz spielerisch für den bewussten Umgang mit unseren Lebensmitteln zu sensibilisieren. Im Hofalltag lernen, wo die Milch herkommt, was auf dem Acker wächst und wie Gemüse angebaut wird, gehört für die engagierten Gastgeber genauso dazu wie das Plus an Qualität und die Liebe zum Detail, die einen hochwertigen Landurlaub garantiert, der auch zu Hause noch lange in Erinnerung bleibt.

