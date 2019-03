Harmonie statt Müll

Wenige Schritte abseits der Flaniermeile Las Ramblas herrscht am Freitagabend in der Altstadt von Barcelona genau jene Mischung aus Lässigkeit und urbaner Erregung, die Reisende aus aller Welt anzieht. In den Gassen reihen sich die Restaurants. Gelegentlich wird dazwischen der Blick auf einen Platz freigegeben, auf dem Junge und Alte mit einem Bier vor den Lokalen sitzen.

Barcelona hat sich zu einer lukullischen Adresse entwickelt mit etlichen Sternerestaurants, darunter das ABaC mit dreien. Zu einer Verabredung geht es in die Carrer d’Elisabets, den Einsterner Dos Palillos. Zwei Stäbchen heißt das und ist eine Anspielung auf den Küchenstil des Chefs, Albert Raurich. Nach elf Jahren im elBulli an der Seite von Ferran Adrià, Mitbegründer der Molekularküche, macht Raurich seit 2008 sein eigenes Ding: heimatliche Produkte, die er asiatisch interpretiert. Raurichs Chefkochjacke mit dem elBulli-Emblem, darauf die Unterschriften der damaligen Equipe, hängt in einer Vitrine neben dem Eingang, den man glatt übersieht, wenn man nicht aufpasst.

Ein schmaler Gang mit Bar, an der ein Cava die Zeit bis zur Platzierung verkürzt, führt zu einem U-förmigen Tresen um die offene Küche. Jetzt kommt auch Christina Scheppelmann. Die in Hamburg Geborene ist seit 2015 Künstlerische Leiterin der Oper, des Gran Teatre del Liceu, eine international erfahrene Opernmanagerin – Scheppelmann leitete unter anderem mit Placido Domingo die Oper in Washington. Zu einer ihrer ersten Aufgaben gehörte, das neue Musikfestival „Barcelona Obertura“ mit anzuschieben, das von den drei großen städtischen Klassik-Institutionen getragen wird.

Neben dem Liceu ist der Palau de la Música, der spektakuläre, 1908 eröffnete Konzertsaal des Architekten Lluís Domènech i Montaner, beteiligt sowie L’Auditori, ein seit 20 Jahren bestehender Komplex, der drei Konzertsäle, die Musikhochschule und ein Instrumentenmuseum unter einem Dach vereint.

Bei Köstlichkeiten wie frittierten Krabben in einem Algennetz und scharf gegrillter Schweineschnauze in Scheiben mit einer Soße aus Kanton kommen zwei Aspekte zur Sprache, der eine wohlklingend, der andere dissonant. Die fiese Note zuerst. Barcelona ist zu beliebt. Weit vor London ist es Nr. 1 in Europa, was das Verhältnis von Gästen und Einwohnern betrifft. Die Stadt ächzt wie auch Dubrovnik, Venedig und Amsterdam unter dem Tourismus, der zwar Einnahmen, zugleich aber verstopfte Straßen, überlaufene Sehenswürdigkeiten und Dreck bringt. (Obgleich sich manche deutsche Stadt von der kommunalen Reinigung der katalanischen Hauptstadt etwas abgucken kann: Hier rücken Müllwagen und Wassersprenger auch Sonntag um Mitternacht an.)

Zu viel Fußball, Bier und Party also. Quantität statt Qualität. Dabei gibt es eine vitale Klassikszene. Auch wenn hiesige snobistische Konzertgänger das nicht mitbekommen haben. In den vergangenen Jahren habe die Quote von gastierenden Weltklassemusikern und -Ensembles rasant angezogen, erklärt am nächsten Tag Ramón Agenjo, der Präsident von „Barcelona Obertura“. Der quirlige Mann mit den flink blitzenden Augen und einem Turbosprechapparat („Ich liebe Heavy Metal“) hat den Melomanen dann erklärt, dass sie für gute Konzerte nicht nach Wien, London oder Paris fliegen müssten. Das gäbe es vor Ort.

Gleichzeitig kam ihm der Gedanke, dass sich Resteuropa hierher aufmachen solle, um Opern und Konzerte, um Kent Nagano und Daniil Trifonov zu erleben. Es ist von einiger Ironie, dass Agenjo, der Vorstandsmitglied und Miteigentümer der Damm-Gruppe ist, der größten Bierbrauerei der Stadt, von dem überkommenen Image „Sport, Gaudí, Strände“ wegkommen möchte. Die Damm-Stiftung, die im Jahr rund zehn Millionen Euro an Theater, Museen, Universitäten, Schulen, Bibliotheken gibt, unterstützt auch die Arbeit der drei Musik-Institutionen. Eines Tages sagte er deren Intendanten: „Lasst uns was für unsere Stadt tun.“

Sehr willig waren sie anfangs nicht. Aber Agenjo wusste sich zu helfen. „I am clever“, sagt er augenzwinkernd. Andeutungen genügten: „Entweder ihr zieht mit oder es gibt kein Geld.“ Er überzeugte mit dem Satz „Wenn du schnell ein Ziel erreichen möchtest, fahre allein. Wenn du sehr weit gehen willst, gehe zusammen mit anderen.“ Und so wurde 2015 das Festival „Barcelona Obertura“ gegründet. Zwei Wochen im Frühling, einerseits mit internationalen Gästen, andererseits mit 33 Konzerten umsonst in und für die Stadt.

„Katalanen lieben es, wenn etwas nichts kostet“, sagt der Philantrop. Dann wechselt Agenjo vom Bier zum Rotwein.

