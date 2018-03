Hartes Brot

Anzeige

Eva-Lena Frick (55), Geschäftsführerin des Wasalaufs, erinnert sich sehr genau an ihren Lauf von 2004. „Ein schrecklicher Tag. Ich war zu schnell. Ich habe 30 Kilometer weit darüber nachgedacht und dann aufgegeben. Heute sage ich, ich hätte weiterlaufen sollen.“ Frick lief den Wasalauf das erste Mal 1989. Was bemerkenswert ist, denn bis 1988 waren Frauen nicht zugelassen. Die Wasalauf-Ausstellung zeigt Fotos von Aufsehern, die Frauen grob aus der Loipe zerren. Die Rekordzeit der Männer liegt bei gut dreieinhalb Stunden, für Frauen bei gut vier.

Am frühen Sonntagmorgen schwappen Menschenmassen vom Parkplatz zum Startplatz. 15 800 Menschen suchen einen Platz im Startfeld, einsortiert nach Startnummern. Die Guten vorn, um das schlimmste Gedränge zu vermeiden. Schließlich, endlich: der Startschuss. Die Anspannung entlädt sich in Bewegung, es ist nichts mehr zu hören außer dem tausendfachen „sch, sch, sch“ der schiebenden Ski. Die bunte Schar fließt durch die Landschaft, hügelauf, hügelab. So geht das nun den ganzen Tag, außer man ist Spitzensportler und früher im Ziel. Im Wald stehen frierende Freunde und feuern die dampfenden Langläufer an. An Verpflegungsstationen wird Blaubeersuppe ausgeschenkt. Fast einen Liter davon trinken die Sportler im Schnitt.

Was Wasaläufer wann essen dürfen, wird grundsätzlich diskutiert. Etwa in der temporären Sportler-WG, die sich in einem Haus in Mora eingefunden hat, darunter zwei junge Sportwissenschaftler und Journalisten, die mitlaufen werden: das kompakte Muskelpaket Timo und der agile Julian. „Keine Mandarinen!“, ruft Timo am Nachmittag vor dem Lauf erschrocken aus. Doch nicht das Säurelevel hochschrauben! Dafür schaufelt er Nudeln, Bananen und Brot in sich hinein. Das sei „Tapering nach der Schweden-Diät“.

Außer Kondition zählt Leidensfähigkeit

Der schwedische Sportwissenschaftler Bengt Saltin hatte entdeckt, dass sich ein vollständig entleerter Kohlenhydratspeicher auf 125 Prozent aufladen lässt. Also darben Sportler monatelang, um sich dann vor dem Wettkampf vollzustopfen. Als würde man sich eine Kombination aus Magersucht und Bulimie verordnen. „Salzbrezeln mit Milch sollen auch gut sein“, sinniert Julian und fügt an: „Die Norweger essen die ganze Zeit Haferschleim . . .“ Seit Jahren gewinnen Norweger den Wasalauf.

Die Skisportler verlieren rund drei Kilo während des Rennens. Das Durchschnittsalter beträgt 42 Jahre, zu zwei Dritteln sind Männer unterwegs. Auffällig sind die Hunderte von älteren Herrschaften mit orangefarbenen Nummerlappar und schriller 80er-Jahre-Sportkleidung. Sie haben über 30-mal teilgenommen und gehören dem Veteranklubben an. So wie Bo Wallin, der in diesem Winter beim Skiwachsen hilft. „Wir sind mit Skiern zur Schule gefahren, so wie die Kenianer als Kinder schon laufen.“

Wer bei den Hügeln noch den Doppelstockschub schafft, ist gut im Training. Die anderen gehen im Grätenschritt bergauf. Das ähnelt dem Skaten – nur darf auf keinen Fall der Ski gleiten. Skater werden disqualifiziert, dafür sorgen Streckenposten. Der Sieger erhält knapp 10 000 Euro Prämie. Doch außer für eine Handvoll Läufer ist das nicht das Ziel. Es geht um persönliche Bestzeiten, um die Freude an der Herausforderung.

Für die Veranstalter und für die Region geht es auch um viel Geld. In den vier Gemeinden werden in dieser Winterwoche rund 23 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Die Sportvereine in Dalarna bekommen davon eineinhalb Millionen. Die Hotels sind ausgebucht, Ferienwohnungen ebenso. Vasaloppet-Geschäftsführerin Frick sagt: „Es ist ein sportliches Ereignis – und ein Geschäft.“ Zu einem Skating-Wettbewerb würden nicht solche Massen kommen, denn in Skandinavien wird wenig geskatet. Ist die Loipe zu steil, kommen auch zu wenige. „Reich wird man nicht mit den Spitzensportlern, sondern mit der Masse.“ Nachmittag in Mora. Die Sieger haben längst geduscht. Aber der Strom der Zieleinläufer reißt nicht ab. Es wird dunkel. Nach zwölf Stunden wird der Lauf abgeschlossen. Zwölf Stunden! Sind also nicht diejenigen die wahren Helden, die am Start in Sälen die Stirnlampe eingepackt haben, weil sie wissen: Ich werde im Dunkeln ankommen.

Sicher ist: Im Ziel sind alle am Ende. Beim Wasalauf zählt außer Kondition und Kraft vor allem Leidensfähigkeit. Denn wer zwölf Stunden braucht, hat eben auch zwölf Stunden lang jede einzelne Minute die Möglichkeit aufzuhören, die langen Latten von sich zu werfen, an einer Verpflegungsstation in den Bus zu steigen. Diese Entscheidung den ganzen Tag lang nicht zu treffen, sondern immer weiterzulaufen, ist ein hartes Brot.

