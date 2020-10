Heino ist mit dem Watt auf Du und Du

„Töwerland“ heißt das Zauberwort: Der Wind pustet den feinen Sand wie einen Schleier vor sich her. In den Prielen glitzert das Wasser, die Wellen der Nordsee tosen und die Luft riecht nach Salz.

Der 17 Kilometer lange Sandstrand der Insel Juist lässt Ruhe und Weite in Fleisch und Blut übergehen. Tief einatmen, die Haare aus dem Gesicht streichen und die frische Meeresbrise in jede einzelne Zelle lassen.

70 Prozent Stammgäste

Die Einheimischen nennen ihre Insel auch „Töwerland“, was auf Plattdeutsch so viel bedeutet wie „Zauberland“. Und vielleicht haben sie da gar nicht so unrecht. Schließlich ist es eine Tatsache, dass 70 Prozent der Gäste auf der kleinen Insel zwischen Borkum und Norderney Stammgäste sind. Einige sogar schon in der vierten Generation! Kann man denn wirklich immer wieder an den gleichen Ort fahren, wo es doch auf der Welt noch so viel zu entdecken gibt?

Kann man! Wie die Gäste auf der Insel immer wieder bestätigen. Und Juist ist auch nicht irgendeine Insel. Sie ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Das fängt schon bei der 75 Minuten dauernden Fährüberfahrt an. Sie ist nämlich tidenabhängig und findet höchstens zwei Mal am Tag bei Flut statt. Die mit 17 Kilometern längste der sieben ostfriesischen Inseln ist also nicht so leicht zu erreichen und wird deshalb auch nicht von Tagestouristen angefahren.

Auch das Ankommen ist entschleunigend, denn Juist ist autofrei. Hier geht es ausschließlich mit Pferdekutschen und Fahrrädern oder zu Fuß vorwärts. Keine Staus, keine Abgase, kein Gehupe, keine Ampeln: Einfach paradiesisch! Hufgeklapper, Wellenrauschen und die Stille am Watt charakterisieren den Alltag.

Das Watt liegt auf der Südseite der Insel hinter den Salzwiesen. „Dieser Naturraum ist einmalig auf der Welt und Lunge, Niere und Leber der Nordsee“, vermittelt Heino Behring, der, wie schon sein Vater, Wattführer auf Juist ist, und die klimatischen Veränderungen im Watt seit Jahrzehnten beobachtet.

„Wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht auf der Strecke bleiben. Denn der Mensch braucht die Natur und nicht die Natur den Menschen“, lautet seine Devise.

Anschaulich führt er den Gästen bei der Wattwanderung vor Augen, wie aus trübem Wattwasser durch die Herzmuscheln kristallklares salziges „Trinkwasser“ wird. Den gleichen Versuch hat er auch im niedersächsischen Landtag gezeigt. Mit dem Erfolg, dass die Herzmuschelfischerei daraufhin verboten wurde. Schon als kleiner Junge hat sein Vater ihn ins Watt mitgenommen, die Krebse waren seine Spielkameraden. Und das Watt seine Passion: „Das gibt es weltweit kein zweites Mal. Es ist der Garten unserer Insel. Und wenn wir ihn verkommen lassen, schießen wir uns ein Eigentor“, weiß er. Aber er weiß auch, dass man dafür immer wieder kämpfen muss.

Ebenso wie Astrid Witschorke, die mit den Gästen eine Wanderung zu den Kraftorten auf Juist unternimmt. Dabei geht es nicht um Leistung, sondern darum, innezuhalten und sich auf die Natur einzulassen. Aus diesem Grund erfolgt das Gehen hauptsächlich in der Stille. Die Juister legen – bedingt durch ihre Lebensumstände auf der Insel – allergrößten Wert auf Nachhaltigkeit und einen bewussten Umgang mit der Natur. Und das ist auch ein Ziel dieser Wanderung. „Alle Menschen können fühlen, wie lebendig ein Baum und die ganze Natur ist, wenn sie sich etwas Zeit dafür nehmen. Wenn sie es fühlen, sind sie tief berührt. Deshalb sollten wir alles dafür tun, unserer Freundin Natur zu helfen, so wie sie uns beim täglichen Überleben hilft“, verdeutlicht Astrid Witschorke bei ihrer Wanderung durch die herrliche Dünenlandschaft. Ausgezeichnet passt auch der Yogaraum von Kornelia Rippe auf die Insel Juist. Für die Kurse ist keine Anmeldung erforderlich. Sie werden im Internet (www.yogaraum-juist.de) veröffentlicht. Man kann einfach zehn Minuten vorher in den Yogaraum kommen und mitmachen. Unkompliziert. Wie Juist eben ist.

Und die Frage, warum die Gäste immer wieder kommen? Sie erübrigt sich nach drei Tagen auf Juist: „Töwerland“ heißt das Zauberwort.

Info: Weitere Bilder zur Reise auf die Insel Juist finden Interessierte unter www.fnweb.de im Internet.

