Heiße Spur

Anzeige

Die Motivation der Gäste ist so unterschiedlich wie die Berufe, in denen sie arbeiten. Der Controller aus Stuttgart denkt über einen Berufswechsel ins Naturwissenschaftliche nach, die Psychotherapeutin aus Texas will wissen, wie biologische Forschung funktioniert. Zwei Tage lang wurden sie vom Veranstalter „Biosphere Expeditions“ vorbereitet: Sie lernten, ein GPS zu bedienen, Funde wie etwa Knochen genau zu vermessen, die größeren Wolfs- von den kleineren Hundespuren zu unterscheiden. Nun sind sie jeden Tag in der Lüneburger Heide unterwegs. Den Kopf zu Boden gebeugt, gehen sie der edelsten Aufgabe des Wolfsforschers nach: „Find a lot of shit!“, fasst Abi aus London prägnant zusammen. „Findet Losung!“ Einen Wolf in freier Wildbahn zu sehen, daran glaubt angeblich keiner der Teilnehmer. Klammheimlich hofft jeder doch darauf. Abends werden die Ergebnisse der Teams zusammengetragen und diskutiert. Karten werden an die Wand projiziert, Fotos analysiert, Fundorte mit Nadeln markiert. Ein Behälter mit bestialisch stinkender Wolfslosung – nicht unbedingt das, was jedermann kurz vor dem Abendessen auf dem Tisch haben möchte - ruft helles Entzücken hervor: endlich DNA! Die Kriterien, welche Entdeckungen tatsächlich an das Wolfsbüro in Hannover gemeldet werden und dort Eingang in die offizielle Zählung finden, sind streng. Letztendlich entscheidet Fachmann Peter Schütte. Grundsatzdiskussionen, ob die Rückkehr des Wolfes überhaupt wünschenswert ist, gibt es nicht. Er ist geschützt, basta. Immerhin entgeht den Forschern nicht, dass ihr Einsatz in der Presse und von der Politik kontrovers diskutiert wird. Und wenn Bettina Prelle-van-Hemer, resolute Bäuerin in Barbostel, erzählt, wie im September vor zwei und vor drei Jahren Wölfe ihr Vieh jagten und insgesamt fünf Kälber an den Bissen eingingen, ahnen sie, dass das Auftauchen der Raubtiere nicht überall die gleiche Begeisterung auslöst wie in ihren Kreisen. Umso wichtiger sind exakte Daten – darin sind sich beide Seiten einig. Am Ende der vier Wochen beurteilt auch der Wolfsberater die Arbeit der Hobbyforscher höchst positiv. 1000 Kilometer Waldwege sind die insgesamt 48 Freiwilligen im Verlauf von vier Wochen abgegangen. Sie haben mehrere verlässliche Spuren entdeckt und vor allem auch einige Portionen Losung gefunden. Wie schrieb doch ein Kollege süffisant über das Experiment: „Die Abenteurer scheinen zu ahnen: Mehr als seinen Scheiß werden sie vom wilden Wolf nicht sehen.“ Genau. Aber der Schiss des Wolfes ist nun mal das Gold des Forschers.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.05.2018