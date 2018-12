Hemingways Winterparadies

Es hat zwei Tage geschneit. Ungefähr zweieinhalb Fuß Schnee. Kalt, die Luft schön dicht. Es ist verdammt schön, die Berge wiederzusehen“, fasste der junge Ernest Hemingway seine erneute Begegnung mit dem Montafon im Winter 1925/26 zusammen. Schon im Jahr zuvor hatte er sich mit Ehefrau Hadley und Söhnchen „Bumby“ sowie seinem Schriftstellerfreund Dos Passos wochenlang in Schruns einquartiert. Jetzt war er wieder da: „Wir liebten das Vorarlberg und wir liebten Schruns.“

Schruns liegt auf genau 700 Meter Höhe und hat nicht immer das Glück, sich als verschneites Postkartenidyll zu präsentieren. Aber Schruns ist ja erst der Auftakt. Von Bludenz bis zur Bielerhöhe in der Silvretta dehnt sich das Montafon über rund 40 Kilometer dahin.

Gaschurn, auf 1000 Meter Höhe gelegen, ist der Lieblingsplatz der Pistenfans. Von hier aus ist man mit der Versettla-Gondelbahn schnell im großen Skigebiet Silvretta-Montafon mit seinen rund 140 Pistenkilometern. Das Terrain reicht von sanften blauen Pisten bis zu den „Black Scorpions“, wie sich die sieben schwierigsten Abfahrten mit einer Neigung von bis zu 81 Prozent nennen. Neben Gaschurn hat auch St. Gallenkirch direkte Anschlüsse an dieses sehr sportliche Skigebiet.

Als das junge Ehepaar Hemingway hier weilt, gibt es keinen Skilift weit und breit. Aber es existiert bereits eine Skischule unter der Leitung von Walter Sent. Der nimmt die aus Paris angereisten Ausländer unter seine Fittiche. Ernest und Hadley sind begabt und schon bald sichere Tourengänger. Die Bielerhöhe in den Silvretta-Hochalpen ist eines ihrer bevorzugten Ziele.

Hinauf geht es mit Fellen unter den Skiern. Das Madlenerhaus oder die Wiesbadener Hütte sind ihre Basislager. Damals gibt es hier noch keine Stauseen und auch nicht die 1954 eröffnete Silvretta-Hochalpenstraße. Im Winter ist diese bis heute nicht befahrbar. Dennoch ist es viel leichter, in Hemingways „privates Paradies“ zu gelangen. Von Partenen, dem letzten Ort im Montafon, führt eine Seilbahn in die Höhe. Von der Bergstation geht es weiter mit „Tunnelbussen“, die weite Teile der Strecke durch den Fels fahren. Dann wird man wieder ans Licht gespuckt, geblendet von der endlosen weißen Weite mit dem alles dominierenden Piz Buin. Auf Menschen, die sich für ein paar Tage in die Bergeinsamkeit zurückziehen wollen, wartet das architektonisch spektakuläre Hotel Silvretta-Haus mit nur 14 Zimmern.

Hier wird auf den Straßen kein Salz gestreut

Die Bielerhöhe ist nichts für Pistenfans, denn es gibt nur einen einzigen Schlepplift. Auch die Langlaufloipen sind überschaubar. Aber hier liegt das Eldorado der Skitourengänger und Schneeschuhläufer. Einmal wöchentlich ist Klaus Kühlechner hier mit einer Gruppe unterwegs. „Verkopf di nit“, sagt er, wenn sich wer zu viele Gedanken macht, ob die Tour zu schaffen ist. Am Ende sind dann aber doch genau 9800 Schritte auf Schneeschuhen zusammengekommen, wie das Messgerät am Handgelenk zeigt.

Eine andere Tour mit Kühlechner führt von der Barockkirche in Bartholomäberg hinauf zum historischen Bergwerk. Dort wartet Erich Fritz auf die Schneeschuhwanderer, führt sie ein Stück in den historischen Stollen hinein und erzählt vom hiesigen alpinen Bergbau um Erz, Kupfer und Silber, der bis auf die Bronzezeit zurückgeht. „Mit der Entdeckung Amerikas kam der Niedergang. Die Minen in Übersee waren einfach rentabler“, erklärt Herr Fritz in seiner Bergmannstracht, als die Gruppe wieder an der Sonne ist. Der Blick auf das Felsdreieck der Zimba ist überwältigend.

Berge wie Ortsnamen tragen seltsame, zuweilen fast exotisch klingende Namen. Lange wurde hier ein romanischer Dialekt gesprochen, erst mit der Einwanderung der Walser aus dem Oberwallis setzte sich das Deutsche durch. Montafon selbst bedeutet so viel wie „Grubenberg“, weist also direkt auf den Bergbau hin. Das mondän klingende Piz Buin meint nichts anderes als „Ochsenspitze“. Silvretta steht schlicht für „gute Weide“.

„Wir verkaufen keine Pisten, sondern echten Winter“, erklärt Gregor Kreuzer von Tourismus Gargellen. Das kleine Bergdorf liegt auf gut 1400 Meter Höhe. „Wir geben hier kein Salz auf die Straßen. Wer zu uns kommen will, sollte die Schneeketten einpacken“, so Kreuzer.

In weißer Pracht präsentiert sich daher der charmante Ort um die bildschöne Dorfkirche. Mit der Schafberg-Gondelbahn geht es hinauf ins überschaubare Skigebiet. 15 Kilometer überwiegend blaue Pisten unterhalb des Madrisa-Massivs und der Gargellner Köpfe sind für Familien und Genusskifahrer ideal. Gargellen ist ebenfalls beliebt bei Skitourengehern, die von hier aus zur Madrisa-Tour starten – hinüber in die Schweiz und wieder zurück nach Österreich auf alten Schmugglerpfaden. Wenn es Frau Holle gut meint mit dem Montafon, schickt sie Schnee bis ins Tal.

Die klirrende Kälte lässt den Atem dampfen. Die Sonne kann der Winterpracht nichts anhaben, sondern sie nur zum Glitzern bringen. Schon Hemingway hatte solche Traumtage erlebt: „Am Weihnachtstag in Schruns war der Schnee so weiß, dass es den Augen wehtat, wenn man aus der Weinstube hinausblickte und die Leute aus der Kirche nach Hause kommen sah.“

