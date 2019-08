Herausgeputzt in Spitzenkleid und Frack

Das höchstgelegene Staatsbad Bayerns erinnert nicht nur an die Biedermeierzeit, sondern auch seinen wohl bekanntesten Gast: Alexander von Humboldt.

Fesch herausgeputzt flanieren die Gäste durch den Kurpark. Jeans und T-Shirt sind verpönt. Stattdessen sorgen Spitzen und Hauben, Zylinder und Frack für die perfekte Optik. Nein, in Bad Steben ist die Zeit nicht stehengeblieben. Beim Biedermeierfest darf das Rad der Zeit trotzdem etwas zurückgedreht werden.

Vor über zehn Jahren haben sich die Einwohner des Staatsbads im Frankenwald erstmals in die Zeit des 19. Jahrhunderts zurückversetzt und versprühen seitdem regelmäßig einen Hauch von der guten alten Zeit. Man erinnert damit an die Zeit, als Bad Steben von Bayern-König Ludwig I. wegen der heilenden Wirkung seiner Quellen zum Staatsbad erhoben wurde, erzählt Monika Josiger vom Tourismusbüro.

Prächtiger Blickfang

Bei dieser prächtigen Modenschau sind die festlichen Roben der Frauen mit den Reifröcken ein Blickfang für die vielen Zuschauer. Passende Accessoires wie spitzenbesetzte Handschuhe oder ein Sonnenschirm, Ton in Ton mit der Farbe des Kleides, dürfen nicht fehlen. Selbst der Kinderwagen passt in den historischen Kontext.

Nicht weniger elegant sind die Herren in Frack und Vatermörder, einem steifen hohen Stehkragen am Hemd. Schneidige Uniformierte reichen ihrer Dame galant den Arm zum Spaziergang, der im Gartencafé bei einem Stück Kuchen enden darf – natürlich ist auch die Kaffeetafel stilecht wie aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zwischen den Sonntagsfrischlern dreht ein Hochradfahrer gekonnt seine Runden, macht hie und da Halt und gibt eine Kostprobe seines Könnens.

Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen die rund 200 Gewandeten, die die Blicke der Zuschauer auf sich ziehen. Die meisten Kostüme sind selbst genäht. Die Biedermeierfreunde aus Bad Steben besitzen sogar noch Originalkleider jener Zeit, wie die Verantwortlichen aus dem Nähkästchen plaudern. Man legt Wert auf Authentizität, auch wenn man kreativen Freiraum für eigene Ideen gewährt. Doch für einige der Organisatoren gilt: Man hat den Lebensstil verinnerlicht.

Verinnerlichen – im wahrsten Sinne des Wortes – darf man das Heilwasser der drei Quellen, von denen zwei im Kurpark entspringen. Der 40 Hektar große Landschaftspark ist geprägt von mediterranen und englischen Gärten. Zentraler Punkt sind die Kureinrichtungen im klassischen Jugendstil und die Säulenhalle. Der Kurpark ist aber auch der Start für zahlreiche Wanderungen auf gut ausgeschilderten Wegen rund um Bad Steben, darunter auch eine Gesundheitswanderung. Brigitte Schmid nimmt ihre Gäste wöchentlich mit zu Touren, die Körper und Seele erquicken. Auf der rund zehn Kilometer langen Strecke warten elf Stationen, an denen Muskeln und Gelenke der Wanderer mobilisiert werden. Etwa, wenn man an einer Treppe einfach mal die Beine baumeln lässt oder mit einem Tannenzapfen auf den Zehen balanciert. Tafeln erläutern die einzelnen Übungen und ihre Funktionsweise.

Wichtige Bergbauregion

Der Rundkurs führt auch zum Seifengrund, der an die Anfänge des Bergbaus in der Region erinnert. Hier wurden die Anlagen errichtet, die benötigt wurden, um Erze aus dem Wasser zu waschen. Gewonnen wurden die Erze einige Kilometer entfernt. Davon weiß Eva Spörl vieles zu berichten. Wer mit ihr durch den im Höllental bei Lichtenberg, direkt an der Grenze zu Thüringen, gelegenen Friedrich-Wilhelm-Stollen geht, bekommt nicht nur eine spannende Geschichtsstunde geboten, sondern gleichzeitig einen geologischen Exkurs. Dabei ist dieser Stollen weniger zum Abbau von Eisen- und Kupfererz, später auch Flussspat genutzt worden, sondern diente vor allem zur Entwässerung. Bauherr war 1793 Alexander von Humboldt, der bedeutende deutsche Naturforscher, der 1769 geboren wurde. Als Bergassessor kam er mit 23 Jahren nach dem Studium nach Bad Steben. Er verbesserte die Grubenlampen der Kumpel, gründete eine Bergwerksschule zur Ausbildung der Arbeiter und schrieb sogar die Lehrbücher dafür. „Damit entstand die erste Berufsschule Bayerns“, erzählt Spörl.

Der fast 1000 Meter lange Stollen ist heute ein Besucherbergwerk. Mit Schutzhelm und Regenjacke ausgerüstet, ist es im Vergleich zu den Kumpeln früher für die Gäste heute sehr komfortabel. Das Wasser fließt in einer Rinne unter den Gitterrosten hindurch, glasklar und sehr beständig. Bis zu 16 Liter in der Sekunde fließen aus dem Berg in den künstlichen Bach, informiert Spörl ihre Gruppen. Nur an wenigen Stellen sind die alten Holzstämme aus Humboldts Tagen noch erhalten, die das Wasser einfassten und die die Arbeiter zum Laufen nutzen. Seit 1995 kümmert sich der Verein darum, dass das Bergwerk, eines von über 30 in der Region Hof, wieder nutzbar ist. Zur Anschauung wurden Teile der Grube so hergerichtet, dass man die harte Arbeit gut nachvollziehen kann. Dazwischen informiert Spörl über die wechselnden Gesteinsschichten, erzählt von Vulkangestein, Mineralien und Erzen. Die Augen der großen und kleinen Besucher leuchten, wenn sie kurz das Licht löscht und die fluoreszierenden Moose in der Dunkelheit ihre Pracht zeigen. Zum Abschied vom Stollen dürfen sich die Kinder noch ein Mineral aus Spörls Schatzkiste aussuchen.

Wer mehr über die Region erfahren will, macht sich auf den geologisch-bergbaukundlichen Lehrpfad. Er bringt die mehr als 1000-jährige Geschichte des Bergbaus rund um Bad Steben und Lichtenberg näher.

