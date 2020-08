Herbst im Tessin

Das Tessin lockt mit spannenden Angeboten zu einem Besuch im Spätsommer und Herbst in die Sonnenstube der Schweiz: eine hochkarätige Ausstellung besuchen, Kunsthandwerkern über die Schulter schauen, Wandern mit Fotokurs verbinden, den südlichsten Zipfel der Schweiz entdecken und zusätzliches Urlaubsbudget erhalten, eine Nacht im Zelt hoch oben auf der Via Alta Vallemaggia verbringen, ein Ausflug in der von Mario Botta vor 20 Jahren entworfenen Seilbahn auf den Hausberg von Locarno unternehmen, mehr über die Hungertürme bei Bellinzona erfahren, die Almwege und ein Kastanienfest auf dem Monte Lema besuchen und dabei innerhalb der Schweiz bequem mit der Bahn anreisen, ohne das Gepäck selbst schleppen zu müssen.

Vom 20. September bis zum 10. Januar 2021 zeigt das Museo Comunale d’Arte Moderna in Ascona eine bedeutende Retrospektive von Alexej Jawlensky (1864-1941) und Marianne Werefkin (1860-1938). Zum ersten Mal werden dabei die beiden russischen Künstler mit mehr als 100 ihrer bedeutendsten Werke in einer Ausstellung präsentiert (museoascona.ch).

Kunsthandwerk spiegelt die Traditionen der Region wider und schafft zum Beispiel Werke aus Keramik, Holz, Marmor, Textil oder Wolle. Das Tessin hat eine starke Handwerkstradition. Warum also nicht lokale Künstler besuchen und ihnen bei der Arbeit über die Schulter schauen. Neuerdings hat die Tessiner Vereinigung Aticrea (Associazione Ticinese Artigiani Artisti) dafür auf ihrer Website die Handwerker gelistet, welche die Möglichkeit bieten, Besuche bei ihnen zu buchen. Dort finden sich unter anderen Maler, Schmuckdesigner, Gitarrenbauer, Bildhauer, Glasbläser, Textildesigner oder Schumacher. Ebenfalls angegeben ist, in welcher Sprache die jeweiligen Besuche durchgeführt werden können (ticino.ch/handwerk).

Die Via Alta Vallemaggia zählt zu den interessantesten Wandertouren in den Tessiner Alpen. Oberhalb des Maggiatals, abseits des hektischen Lebens, geht es über Grate und Gipfel auf alten Tier- und Hirtenspuren der Almwirtschaft von Hütte zu Hütte. Die Wanderung bietet viele landschaftliche Höhepunkte wie beeindruckende Felswände und kleine spiegelnde Bergseen, die Überreste der Eiszeit sind. Wer die Übernachtung im Zelt der alpinen Berghütten vorzieht, dem bieten Hütten entlang der Via Alta Vallemaggia diesen Sommer die Möglichkeit, statt dem Hüttenlager eine Nacht in einem Zelt der Marke The North Face zu verbringen. Infos unter vialtavallemaggia.ch im Internet. tt

