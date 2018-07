Hip, jung und „instagrammable“ durch die Stadt

Anzeige

In keiner anderen Generation ist vegane und vegetarische Küche so weit verbreitet wie bei den Millennials. David Grutman, der Mann hinter den bereits etablierten Szene-Clubs und Treffpunkten LIV, Story, Komodo und OTL, eröffnete Anfang März das rein pflanzliche Restaurant Planta. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Kokos-Ceviche, frittierte Salat-Wraps, Trüffel und Cashew Mozzarella Pizzen sowie vegetarisches Sushi. Auch optisch überzeugt das neue Restaurant im Industrial Design mit großflächigen Wandprints sowie Pflanzen.

„Voll Laser!“ ist das neue 360-Grad-Erlebnis mit Licht- und Lasereffekten zu den Klängen von Pop-Stars im Planetarium des „Patricia & Philip Frost Museum of Science“. Seit Juni öffnet das neue Wissenschaftsmuseum an der Biscayne Bay seine Tore bei „Laser Fridays“ an jedem ersten und dritten Freitag im Monat für das dreidimensionale Musikspektakel. Von Pink Floyd über Daft Punk, Beyoncé und Lady Gaga bis hin zu The Beatles und Queen findet hier jeder Musik-Fan das passende Angebot.

Millennials können sich in Kürze über ein neues Designhostel auf der Collins Avenue inmitten von South Beach freuen.

Die in Europa unter jungen Reisenden bekannte Kette Generator Hostels wählte die Trendmetropole als ersten US-Standort und will noch 2018 Eröffnung feiern. „Generator Miami“ vereint den amerikanischen Glamour vergangener Zeiten mit einem Hauch von kubanischem Flair und zeitgenössischen Designelementen.

