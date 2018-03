Anzeige

Menschenmassen, Volksauflauf. Ein Fest, wie es prächtiger nicht sein könnte. Alle, alle sind gekommen, um sich am Spektakel zu berauschen: Stolze Falleras in kostbarer Seidentracht, bäuerliche Familien aus der Provinz, Städter im Sonntagsstaat. Am Nachmittag hatten sie der turmhohen Jungfrau auf der Plaza de la Virgen andächtig Blumen geopfert. Jetzt wollen die Menschen an der Calle de Colón Feuer sehen. Die Nacht ist kühl und schwarz, bald wird sie heiß und glühend sein. Von Weitem künden leise Trommelwirbel den Feuerlauf, Correfoc, an. Mönche in blutroten Kutten und pechschwarze Teufelinnen rennen voran, lassen schwefelgelben Funkenregen niederprasseln, zeigen ihre Dreizacke wie Folterinstrumente vor.

Auf dem Marketenderwagen rumpelt satanischer Hausrat heran: Feuerräder, rostige Ketten, glühende Eisen. Ein wahrlich höllisches Treiben mitten in der katholischen Bischofsstadt Valencia und das am Namenstag des heiligen Josef. Doch damit nicht genug. Teufel und Satansweiber sind nur die Vorhut für das Kommende, La Cremá, ein Inferno sondersgleichen. Wenig später schlagen Feuersäulen in die Luft und alle werden brennen: Liebende und Kämpfende, Spaßvögel und Mächtige. Glücklicherweise sind es nur bunt bemalte Puppen, rund 800 in monatelanger Arbeit gefertigte Standbilder, die seit Tagen auf den Plätzen der Stadt glänzen. Niemand wird ruhen, bis morgens um vier die letzte zu Asche geworden ist. Als brennende „Fallas“ geben die Figurengruppen dem Frühlingsfest seinen Namen. Was einst als bescheidener Kehraus begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem der größten spanischen Volksfeste.

Valencia Anreise Zum Beispiel mit Swiss Airlines via Zürich nach Valencia, www.swiss.com. Alternativ mit Iberia via Madrid, www.iberia.com/de/. Unterkunft The Westin Valencia ist ein elegantes, luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel, zentral gelegen. Übernachtung mit Frühstück ab 223 Euro, www.westinvalencia.com. Hotel Boutique Balandret ist ein hübsches kleines Hotel, etwas außerhalb des Zentrums am Strand gelegen, Doppelzimmer mit Frühstück ab 90 Euro, www.balandret.com. Cathedral Suites Hotel, zentral an der Kathedrale gelegen, Swimmingpool auf dem Dach. Doppelzimmer mit Frühstück ab 179 Euro, www.cathedralsuiteshotel.com. Fallas Jedes Jahr treiben die Fallas vom 15. bis 19. März mit Feuer und Getöse den Winter aus. Fast siebenhundert Figurengruppen sind über Valencia verteilt. Auf dem Rathausplatz lässt täglich um 14 Uhr die Mascletá die Erde beben. Mehr als 250 Kilo Schwarzpulver detonieren dann nach einer ausgefeilten Komposition. Das ist nur eines der vielen Spektakel, mit denen Valencia an den Tagen der Fallas seine Besucher unterhält. Die Webseite www.pasionfallera.com/de, auch auf Deutsch, bietet einen Überblick über das Volksfest. Allgemeine Informationen www.visitvalencia.com/de/home, www.valenciaturisme.org/en/ Spanische Fremdenverkehrsamt, www.spain.info/de

Und am Tag danach? Man reibt sich verwundert die Augen. Blank geputzt liegen Straßen und Plätze der drittgrößten Stadt Spaniens im Sonnenlicht. Wo vor wenigen Stunden noch Ruß den Boden schwärzte, Ascheregen auf Laternen, Brunnen und Plätze niederging, nichts als morgendliche Unschuld und Frische. Ein ganz normaler, bunter spanischer Werktag nimmt seinen Lauf. Seit einigen Jahren wird Valencia als urtümliche Alternative zum tourismusgefluteten Barcelona gehandelt. Zu Recht. In der wuseligen Altstadt reihen sich kunsthistorische Perlen wie die Seidenbörse des 15. Jahrhunderts und die monumentale Kathedrale mit ihren romanischen und barocken Portalen aneinander. Im Inneren des Doms erzählt der Weinkelch Christi, der Heilige Gral, vom letzten Abendmahl und tiefer Gläubigkeit. In der Kathedrale der Genüsse hingegen, dem nahen Mercado Central, bieten die Händler wie gewohnt die saftigsten Orangen, die frischesten Gambas, den feinsten Pata Negra an. In der 1928 erbauten Markthalle kaufen Köche und Familien die Zutaten für die berühmte valencianische Paella ein.