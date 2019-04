Hoi metanand!

Es gibt vermutlich nicht viele Hauptstädte in Europa, in deren Mitte Kühe grasen. Hier in Vaduz ist das anders. Auf einer Weide an der Hauptstraße stehen die Rindviecher, während an ihnen der Verkehr in Richtung Landtagsgebäude vorbeizieht. Womöglich liegt es daran, dass Vaduz eigentlich gar keine richtige Stadt ist, sondern ein Dorf mit Regierungsfunktion. 5400 Einwohner zählt das Zentrum des Ministaats Liechtenstein. An seinen Hängen wächst Wein, der Pinot noir aus der Fürstlichen Hofkellerei zählt zu den begehrtesten Tropfen aus dem Rheintal.

Vaduz ist ein bunter Mix aus Tradition und Moderne. Hier die Fachwerkhäuser im Mitteldorf, dort das neue Kunstmuseum in der Fußgängerzone. Auf der einen Seite das alte Rathaus und auf der anderen Seite das neue Gebäude des Lichtenstein-Touristcenter. Über allem thront das Schloss, eine auf den Bergkamm gesetzte Krone, in der noch ein echter Fürst residiert: Seine Durchlaucht Hans-Adam II. nebst Erbprinz Alois, der seit 2004 die Staatsgeschäfte führt. Er führt sie in einem Land, das gerade einmal 38 000 Einwohner und elf Dörfer zählt.

2019 feiern sie in Liechtenstein Jubiläum, als letzte noch existente Monarchie des Heiligen Römischen Reichs, wie gerne mit einem Augenzwinkern angemerkt wird. 1719 hatte Kaiser Karl VI. aus den Grafschaften Vaduz und der Herrschaft Schellenberg ein Reichsfürstentum gemacht, und das ist es seither auch geblieben. Abzüglich des Begriffes „Reich“ natürlich, denn das wurde bekanntlich 1806 aufgelöst und mit ihm im Laufe der Geschichte die anderen Monarchien, die ihm angehörten.

Vaduz ist der Mittelpunkt Liechtensteins. Am Fuße einer Bergkette breitet es sich bis zum Rhein hinunter aus. Der Fluss ist die Grenze zur Schweiz und die Schweiz jenes Land, an das sich Liechtenstein wirtschaftlich und politisch 1924 angeschlossen hat. Man bezahlt mit Schweizer Franken und lässt Schweizer Zollpersonal die Außengrenzen kontrollieren. In vielen Ländern der Welt sind es Schweizer Beamte, die Lichtenstein diplomatisch vertreten.

In Liechtenstein nennt man sich beim Vornamen

Diskret und diplomatisch sind die Liechtensteiner allerdings auch selbst. Nicht umsonst sind Bankgeheimnisse bei ihnen gut aufgehoben. Gleich neben den Banken steht das neue Parlamentsgebäude. Ein moderner Klinkerbau in Beige, mit einem Parlamentssaal, der fast einer Kathedrale gleicht. Hohes Haus wird es auch genannt und achtmal im Jahr versammeln sich dort 25 gewählte Mitglieder der Volksvertretung.

Leander Schädler ist lizenzierter Landtagsführer. Der Einzige im Land, der mit Gästen durchs Parlaments- und Regierungsgebäude gehen darf. Er tut es mit Begeisterung, erklärt, welche Partei wofür steht und wie das alles im Zusammenspiel mit dem Fürstenhaus funktioniert. Überhaupt der Fürst: Natürlich hängt sein Bild auch im Plenarsaal. Irgendwie unscheinbar sieht er aus und kennen tut ihn außerhalb von Liechtenstein kaum jemand. „Zum Glück“, sagt Leander Schädler, „dann wird er auch nicht in den Klatschspalten der bunten Blätter breitgetreten.“ Auf die Verschwiegenheit seiner Liechtensteiner kann er dabei zählen. Nie würde es Leander Schädler wagen, bei einer zufälligen Begegnung mit Touristen seine Identität preiszugeben.

Erst neulich hat ihn Leander Schädler in einer Gastwirtschaft getroffen. Das war sehr ungezwungen, obwohl man den Fürsten natürlich mit „Durchlaucht“ anredet. Ansonsten nennen sich fast alle in Liechtenstein beim Vornamen und begrüßen sich mit der Formel „Hoi metanand“. Das geflügelte Wort, das so viel wie „Hallo zusammen“ heißt, steht auf Dutzenden von Souvenir-Tassen und Handtüchern. Zu Hause ist Landtagsführer Leander Schädler in den Bergen Liechtensteins. Sie beginnen nur wenige Meter von Vaduz entfernt. Vor Jahrhunderten wanderten seine Vorfahren aus dem Wallis ein und ließen sich in Triesenberg nieder. Das bekannte Skigebiet Malbun ist mit 1600 Metern Triesenbergs höchster Ortsteil und dazwischen liegt die malerische Siedlung Steg auf 1300 Metern.

In Steg beginnt der andere Teil Liechtensteins. Das natürliche, unzersiedelte, ursprünglich gebliebene Alpenreich. Besonders wildromantisch ist das Saminatal. Zwischen dem Galinakopf und dem Kuhgrat hat sich der Fluss durch das Bergmassiv gegraben und einen Canyon in die Landschaft geschnitten.

Es gibt nicht viele Flüsse, Berge oder Wege, die ganz und gar liechtensteinisch sind. Die meisten der Alpengipfel teilt sich das Land mit Österreich oder der Schweiz. Sie sind wie die Zinnen einer Festung, die das Fürstentum umschließen. Oder wie die Zacken einer Krone, die auf sein Haupt gelegt wurde.

Es ist ein kleines, aber feines Reich, das die Liechtensteiner ihr Eigen nennen. So sauber und adrett, dass man von seinen Wiesen essen könnte. Die Kühe in Vaduz tun es ja auch. Fürstlich speisen in der Hauptstadt, da könnte man es wahrhaftig schlechter erwischt haben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019