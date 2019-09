Im Bann von Cádiz

In der Calle Méson, im Viertel El Pópulo, stemmt sich Jesús Carrillo Acuaviva gegen eine schwere Holztür mit silberfarbenem Edelstahlgriff. Der 27-Jährige läuft über den kühlen Steinboden, eine Treppe hinauf, vorbei an einem gläsernen Guckloch, das in den Boden eingelassen ist. Vor einer deckenhohen Fensterfront bleibt er stehen.

Mitten in der Altstadt von Cádiz, zwischen

...