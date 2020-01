Im Land der wilden, unberührten Schönheiten

„Hier ist alles tipptopp“, schwärmt Christa Bernhard. Gemeinsam mit ihrer Freundin und deren Nichte ist die Buchenerin kurz entschlossen zum Bade- und Entspannungsurlaub nach Montenegro gereist. „Das war spontan, weil wir das Land nicht kannten und neugierig waren, was uns erwartet.“ Nach zehn Tagen lassen die Reisenden ihre Eindrücke Revue passieren und nehmen am Flughafen Podgorica sogar ein bisschen wehmütig Abschied von einem besonders eindrucksvollen Land.

Das südlich an Kroatien angrenzende Montenegro begeistert mit sonnigen Stränden für Erholungssuchende an seiner rund 300 Kilometer langen Adriaküste. „Wir hatten ein wunderschönes Hotel mit allem Komfort und hoteleigenem Badestrand“, war das Credo zur Hotelunterkunft, wobei das türkisfarbene Meer mit seinen feinen Kiesstränden besonders hervorgehoben wird. Das Land zwischen Orient und Okzident liegt auf dem Balkan nur knapp zwei Stunden Flugzeit von Stuttgart entfernt am Mittelmeer und lockt mit 218 Sonnentagen im Jahr.

Reizvolle Natur

Damit zählt das Urlaubsziel, das in etwa so groß wie Schleswig-Holstein ist, mittlerweile zu einer der vielseitigsten Reisedestinationen Europas. Und das haben sich die drei Urlauberinnen aus dem Odenwald auch nicht entgehen lassen. „Hier gibt es so vieles zu entdecken, dass wir viele Erkundungstouren unternommen haben.“

Zerklüftete Gebirge und endlose Hochebenen, türkisgrüne Flüsse und stille Gletscherseen machen einen Besuch im Landesinneren zu einem absoluten Muss für die Naturliebhaber, denn von der Küste aus ist man schnell im Gebirge und kann dabei wunderschöne Ausblicke auf das Meer und die Küstenregion genießen. „Von dort haben wir auch die wunderschön gelegene Insel Sveti Stefan gesehen. Dort leben die prominenten und superreichen Gästen.“

Die Tour, die zunächst mit einer Fahrt durch die 25 schwindelerregende Haarnadelkurven der alten Serpentinenstraße nach Cetinje führt, bietet quasi an jeder Kurve der Straße einmalige Fotomotive und grandiose Aussichtspunkte, um schlussendlich den Lovcen Nationalpark zu erreichen und eine „Welt der wilden Schönheit“ zu entdecken.

Zuvor gibt es einen Stopp im Bauerndorf Njegui, einer Ortschaft, die man unbedingt besuchen muss, weil es hier den exzellenten Schinken gibt, der direkt vor Ort geräuchert, getrocknet und selbstverständlich verkostet werden muss.

Spannend ist auch der Besucher der rund 2000 Jahre alten Stadt Kotor, die mit einer Reise in die Vergangenheit zu vergleichen ist. Hier gilt es für Kulturfreunde, wunderschöne Kirchen und Moscheen zu erkunden. Umgeben von hohen Bergen und schroffen Felswänden liegt die Stadt Kotor nicht direkt am Mittelmeer, sondern in einer Bucht, die gerne als „südlichster Fjord Europas“ bezeichnet wird. Die wunderschöne Altstadt zählt zum Unesco Weltkultur- und Weltnaturerbe, die „eine einmalig schöne Szenerie bietet“. Die verwinkelten Gassen und kleinen Geschäfte laden nicht nur zum Bummeln ein, sondern haben auch genügend schattige Plätzchen zum Verweilen und Kaffee zu trinken.

Bei einem Tagesausflug kann man die gesamte Bucht umrunden und an der tiefblauen Bucht von Kotor weitere mittelalterliche Schönheiten entdecken. „Auch Perast hat uns sehr gut gefallen“, so der einstimmige Tenor der drei Besucherinnen, die das knapp zehn Kilometer von Kotor entfernte Dorf in ihr Herz geschlossen haben. Denn auf einer kleinen künstlichen Insel liegt vor dessen Küste die bei Brautpaaren besonders beliebte romantische Kirche Maria vom Felsen und nur unweit davon entfernt die Kloster-Insel St. Georg, die niemand außer den Mönchen betreten darf.

Malerische Städte

Anders dagegen liegt Herceg Novi, einer der jüngsten Städte der Adria am Eingang der Bucht von Kotor und bietet mit seiner fast endlos erscheinenden Strandpromenade reichlich Platz zum Flanieren und Verweilen. Die malerisch gelegene Altstadt hat mediterranen Flair und ist einer der beliebtesten Badeorte in Montenegro.

Das „Land der schwarzen Berge“ lässt sich auch über die Panoramastraßen entdecken. Die 270 Kilometer lange Route „More i visine“, was frei übersetzt so viel wie „Die Berge und das Meer“ bedeutet, verläuft entlang des montenegrinischen Küstengebirges. Ebenfalls fertiggestellt ist die mit 714 Kilometern längste Panoramastraße „Die Krone von Montenegro“. Damit wurde die Zentralregion des Landes erschlossen und so ausgeschildert, dass Montenegro „auf eigene Faust“ entdeckt werden kann.

