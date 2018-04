Im Rollstuhl durch das Wattenmeer

Anzeige

Weiter im Norden wird mediterrane Lebensart vom großen Naturerlebnis abgelost. Der Nationalpark Eifel befindet sich nur etwa 65 Kilometer südwestlich von Köln und ist doch eine ganz andere Welt. Bemerkenswert sind die Anstrengungen der Nationalparkverwaltung, das Erlebnis der einmaligen Landschaft und ihrer vielfaltigen Flora und Fauna möglichst allen zugänglich zu machen. Zu den wichtigsten barrierefreien Angeboten gehört die umfangreiche Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“. Beliebt ist auch der Naturerlebnisraum Wilder Kermeter, ein über sechs Kilometer langes, barrierefreies Wanderwegenetz mit Sinnesliegen sowie einer einmaligen Aussicht auf den Rursee. Direkt angeschlossen ist der 1,5 Kilometer lange Naturerkundungspfad „Der Wilde Weg“ mit zehn interaktiven Stationen. Jeden Sonntag führen Ranger kostenfrei durch den Wald. Sie können auch auf Demenzkranke eingehen. Schwerhörige Gäste können für die Tour im Vorfeld mobile Hörverstärker ausleihen.

Junge Seehunde in ihrem neuen Zuhause besuchen oder im Teemuseum durch Jahrtausende alte Weltkultur wandeln: Ostfriesland hält nicht nur eine belebende Brise salzige Nordseeluft, sondern auch spannende Geschichten bereit. Die Region zählt zu den Pionieren auf dem Gebiet des barrierefreien Tourismus. So können Gäste mit Gehbehinderungen an einigen Küstenorten wie Dornumersiel und Wilhelmshaven und auf einigen Inseln wie Langeoog und Norderney Strandrollstühle mit großen Reifen ausleihen, um auch durch feinen Sand oder das Watt fahren zu können. Auch im Ostfriesischen Teemuseum in Norden kommen Rolli-Fahrer gut zurecht. Ebenso wie in der Seehundstation Norddeich, wo verwaiste Seehunde aufgenommen und auf ihr Leben in der Nordsee vorbereitet werden. Und im „Park der Gärten“ in Bad Zwischenahn gibt es Erlebnisse und Führungen für alle Sinne: einen Tastgarten mit Informationen in Brailleschrift, eine Duftarena, Duftpflanzen und eine Duftorgel.

Auch Erfurt im Herzen von Thüringen ist auf aktive Senioren eingestellt. Für Menschen im Rollstuhl oder mit Gehschwierigkeiten gibt es spezielle Stadtführungen, Electro-Scooter können ausgeliehen werden.

