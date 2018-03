Anzeige

Die Folgen sind immer noch spürbar: Im Sommer hat es fürchterliche Waldbrände an der Côte d’Azur gegeben, nahe Saint-Tropez und La Londe des Maures brannten traumhaft schöne Pinien-, Kork- und Steineichen-Wälder ab. Eine Gruppe von Naturschützern um Bernard Devaux, die sich für den Erhalt der letzten wilden Landschildkröten einsetzt, haben in den Monaten danach den verwüsteten Waldboden abgesucht. Ihre Bilanz: An der Peripherie der Brandherde haben zehn Prozent der Schildkröten die Katastrophe überlebt. Etwas weiter im Landesinneren, in Carnoules am nördlichen Rand des Massif des Maures, gibt es eine Auffangstation für Schildkröten. Devaux ist einer der beiden Initiatoren des „village des tortues“, des Schildkrötendorfs. In den Jahren 1987 und 1988 hat er es zusammen mit dem britischen Ökologen David Stubbs gegründet.

Die wenig besiedelten Mauren sind – neben Korsika – das allerletzte Refugium Frankreichs für die hier heimische „tortue d’Hermann“. Die bis zu etwa 20 Zentimeter groß werdende Landschildkröte mit wissenschaftlicher Bezeichnung „testudo hermanni hermanni“ ist eine Unterart der Griechischen Landschildkröte. Bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts war sie noch an der ganzen französischen Mittelmeerküste verbreitet. „Der Mensch ist die größte Bedrohung für die Schildkröte“, sagt Devaux und erläutert: Straßenverkehr, Zersiedelung der Landschaft, weitläufige Golfplätze – all das raube den Schildkröten ihren Lebensraum.

Südfrankreich Anreise Schildkrötenfreundlich mit dem Zug bis nach Carnoule, www.bahn.de Mit den öffentlichen Bussen „Var Lib“ kann man für 3 Euro durchs ganze Departement Var reisen, eine Zehnerkarte kostet 20 Euro, www.varlib.fr/ Unterkunft In Carnoules gibt es ein kleines Hotel und eine ganze Reihe von Fremdenzimmern auf Bauernhöfen und bei Privatleuten. Mehrere ländliche Restaurants bieten traditionelle Tagesgerichte zwischen 10 und 15 Euro. Weitere Infos unter http://sicarnoules.com. Snacks und Getränke erhält man auch im Schildkrötendorf selbst. Schildkrötendorf Infos zum Schildkrötendorf: http://www.villagedestortues.com allerdings nur in französischer Sprache, vor Ort an den Gehegen auch auf Deutsch und Englisch! Allgemeine Informationen Atout France: https://de.france.fr/de

Zwischen den bewaldeten Bergen sieht man undurchdringlichen Buschwald. Er entsteht nach Waldbränden. Der Schildkrötenexperte wendet sich noch gegen ein weiteres Problem: Die possierlich anzuschauenden Schildkröten werden gern als Haustier gehalten. Aber das, so Devaux, sei nicht artgerecht. „Reptilien kann man nicht domestizieren“, konstatiert er. Und was ist mit dem Schildkrötendorf? Kein einziges Tier hätten sie der Natur entnommen, versichert Devaux, sondern von überall her würden die Leute ihre kranken oder verletzten Tiere bringen. Auch der Zoll stehe ständig auf der Matte mit unerlaubt eingeführten und deshalb beschlagnahmten Schildkröten und bitte um Aufnahme für die Exoten. Die „terra typica“ für die heimische, nach dem Forscher Jean Hermann benannte Schildkröte, ist einfach herzustellen: alles lassen, wie es ist.