Agatha Christie liebte sie. „Ich war immer begeistert von Zügen“, sagte sie einmal. „Mit dem Zug zu reisen bedeutet, die Natur, die Menschen, Dörfer, Kirchen und Flüsse zu sehen – Zugreisen bedeutet, das Leben selbst zu sehen.“ Daher ist es kein Wunder, dass der vielleicht bekannteste Krimi der britischen Autorin, „Mord im Orientexpress“, in ebendiesem legendären Nachtzug spielt.

Nachtzüge haben vor allem Mitteleuropäer lange Zeit sehr fasziniert – mit ihren privaten und anheimelnden Schlafkabinen, golden ausgeschmückten Zugrestaurants, Champagner-Bars, frequentiert von Reisenden, die reichlich über das kostbarste aller Güter verfügten: Zeit. Doch nach Schwelgen stand der Deutschen Bahn nicht der Sinn. Für sie bedeutete das Nachtzuggeschäft angeblich ein 30-Millionen-Euro-Defizit pro Jahr – Ende 2016 gab der Konzern das Geschäft an die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ab.

Die Österreicher wiederum setzen darauf, dass es in Deutschland und überhaupt in Mitteleuropa noch genügend Fans dieser besonderen Art zu reisen gibt. Zwar kann man auch mit der Deutschen Bahn nachts reisen – allerdings nur im Sitzen. Die Nachtzuglinien der ÖBB hingegen locken mit ausgewiesenen Schlafwagen. Und weil die Menschen beim Schlafen doch in aller Regel gern liegen, haben die ÖBB nicht nur optimistisch die deutschen Nachtzuglinien übernommen, sondern nun auch angekündigt, den Nachtzug von Berlin nach Wien neu aufzulegen.

Seit Dezember dieses Jahres verkehrt er wieder täglich – oder besser gesagt: nächtlich. Um 18.40 Uhr geht es in Berlin los. Über Frankfurt (Oder) und Zielona Góra (Grünberg) in Polen erreicht der Zug gegen 23 Uhr Wroclaw (Breslau) und kurz vor 7 Uhr schließlich Wien. Gott sei Dank, möchte man sagen! Die ÖBB retten so den Nachtzug hierzulande. Und sie werden ihr Nachtzugkontingent damit auch noch aufstocken. Das Unternehmen hat erst im Juli den Bau von 13 neuen Nachtzügen mit je sieben Waggons in Auftrag gegeben.

Für den Erfolg des ÖBB-Nachtzug-Konzepts sprechen die Zahlen. Laut Konzernangaben sind die Züge durch Deutschland bis zu 60 Prozent ausgelastet, und es sei von Anfang an gelungen, die übernommenen Strecken profitabel zu machen. Dabei scheint offenbar die Premium-Klasse zu ziehen: In den modernen ÖBB-Nachtzügen sind vor allem die Luxusabteile der Schlafwagen mit eigenem Bad und WC oft wochenlang vor Abreise ausgebucht. Nebenbei muss man unbedingt erwähnen, dass die Österreicher auch Autozüge anbieten, zum Beispiel von Hamburg nach Wien. Wer den Stress auf der Autobahn mit langen Staus und Baustellen vermeiden, aber trotzdem auf das Auto am Urlaubsort nicht verzichten will, dem bieten die ÖBB mit ihren entspannenden Nachtzügen in Kombination mit preisgünstigen Autoreisezügen eine großartige Alternative zur anstrengenden Autobahn. Die Österreicher setzen beim Nightjet, wie der gute alte Nachtzug jetzt offiziell heißt, auf den Wunsch ihrer Reisenden nach Entschleunigung, sagen sie.

Das zeigt sich schon beim Service: Zur Begrüßung gibt es nach dem Einsteigen Hausschuhe, Handtuch, Ohrstöpsel und ein Fläschchen Prosecco. „Kommen Sie gut ausgeschlafen an. Sie werden Ihre Energien noch brauchen. Egal ob bei einer Radtour um den Bodensee, bei einer Museumstour durch Basel oder beim Spaziergang auf Medicis Spuren durch Florenz“, schreiben die ÖBB auf ihrer Internetseite.

Ihr Nachtzug-Streckennetz und das ihrer Vertragspartner schließt eine Vielzahl europäischer Metropolen mit Sehnsuchtsnamen ein, darunter Wien, Berlin, München, Florenz, Mailand, Venedig.

13 Stunden dauert die Fahrt von München nach Rom. Unter den Zugführern heißt der NJ 295 schlichtweg „der Römer“. Wie einst Hannibal mit seinen Elefanten quert er die Alpen, dann geht es über Bologna und Florenz bis zur Ewigen Stadt mit den sieben Hügeln.

Die Strecke klingt so romantisch, wie sie tatsächlich ist, jedenfalls wenn man es schafft, zum Sonnenaufgang über der Toskana aufzuwachen und diesen dann - sozusagen vom Bett aus - durch das Zugfenster genießt. Es ist einer dieser Augenblicke, in denen Nachtzugreisende ins Schwelgen kommen und diese doch von vielen als altmodisch belächelte Art der Fortbewegung romantisieren. Zu Recht! Beim Blick aus dem Fenster auf Sonnenuntergänge und vorbeiziehende malerische Landschaften ist alles in Ordnung mit der Welt – zumindest für diesen einen Moment. Am Abend zuvor kann man Menschen kennenlernen, für die der Weg immer das Ziel ist; den Roman „Nachtzug nach Lissabon“ lesen, auch wenn das nicht in Italien liegt; oder beim „Welcome-Drink“ vielleicht sogar die Liebe seines Lebens treffen. Schöner wäre das natürlich im Speisewagen, aber das Nightjet-Konzept verzichtet auf diesen Komfort. Für die Fahrt mit dem Nightjet gibt es Sitz-, Liege- oder Schlafwagen – je nach Komfortwunsch. Das Frühstück wird direkt ins Abteil gebracht. Besonders stolz sind die ÖBB auf die ofenfrischen Brötchen, die frühmorgens auf der Strecke angeliefert werden.

Die Macher bei den ÖBB haben verstanden, dass der Mythos Nachtzug einen romantischen Fensterplatz in der Seele jedes Zugliebhabers eingenommen hat. Es kommt nicht von ungefähr, dass das Nachtzugmotiv einen festen Bestandteil in der Weltliteratur gefunden hat, weil das Zugreisen zur Metapher geworden ist für die irdische Reise selbst. Nicht nur Autoren wie Christie oder Graham Greene mit seinem Erfolgsroman „Orient-Express“ nutzen die ganz eigene Welt des Nachtzuges als Kulisse für ihre Geschichten über Liebe, Mord, Intrigen und Dekadenz.

Oft war schon die Realität des Reisens mit dem Nachtzug aufregend genug. Den einst ersten Reisenden des legendären Orientexpress Ende des 19. Jahrhunderts von Paris nach Konstantinopel, heute Istanbul, wurde etwa empfohlen, einen Revolver im Gepäck zu haben. Nicht nur für Liebhaber von Zügen wurde der Orientexpress dann aber schnell zum Inbegriff von Luxus und Dekadenz zu einer Zeit, in der das Reisen noch gefährlich und unberechenbar war. Der Orientexpress war ursprünglich ein ausschließlich aus Schlaf- und Speisewagen zusammengesetzter Luxuszug der französischen Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL). Firmengründer Georges Lambert Casimir Nagelmackers nannte seinen Orientexpress damals „den fliegenden Teppich in den Osten“. Genutzt haben ihn unter anderem viele wohlhabende britische und amerikanische Zugreisende. Im Lauf der Jahre nahm der Zug verschiedene Routen. 1901 auch von Wien aus. Im Kursbuch hieß es damals, der nur Wagen erster Klasse führende „Orient-Expresszug Wien-Paris über Salzburg“ treffe „täglich ohne Wagenwechsel“ von Budapest um 8 Uhr am Wiener Westbahnhof ein und „überdies Mittwoch, Freitag und Sonntag von Constantinopel“. Vielleicht wollen die ÖBB mit dem Nightjet Berlin-Wien an solche alten Traditionen anknüpfen.

Jedenfalls sorgt der österreichische Enthusiasmus für den Nachtzug dafür, dass Zug-Nostalgiker das ÖBB-Konzept goutieren. Die Umweltfreundlichkeit von Zugreisen ist unumstritten. Und viel- leicht sollte man auch nicht vergessen, dass Menschen im Nachtzug europäische Grenzen im Schlaf überwinden.

