Wenn Hans Melcher die italienische oder slowenische Grenze passiert, dann beginnen sich kurz darauf mehr und mehr italienische oder slowenische Wörter in sein melodisches Kärntnerisch zu mischen. Das muss sich der Hotelier aus Respekt vor dem Nachbarn nicht groß vornehmen, das passiert einfach, das liegt dem Grenzgänger im Blut. Der 1942 geborene Melcher hat Slowenisch einst in der Grundschule gelernt. „Zweisprachige Volksschulen sind heute in Kärnten wieder sehr gefragt“, erzählt der freundliche, weißhaarige Herr. Das sei auch wichtig, denn er persönlich finde Slowenisch viel schwerer als Italienisch. Italienisch spricht der gebürtige Villacher perfekt, das ist ihm vor allem durch seine zahllosen Italienbesuche nach und nach zugewachsen.

Wer im Dreiländereck wohnt, für den spielen Grenzen keine Rolle. Nach Italien fährt Hans Melcher schon, seit er denken kann. Und in Italien hat Melcher vor rund 30 Jahren erfahren, dass es noch etwas anderes gibt als sauren Wein- oder Apfelessig, nämlich den cremig-süßen Aceto balsamico tradizionale. Seitdem reist der 77-Jährige jedes Jahr nach Modena und kauft ein. „In Modena reift der Balsamico lange Jahre auf dem offenen Dachboden, ist dort Hitze und Kälte ausgesetzt. Das versuche ich zu Hause nachzumachen: Ich lagere den Balsamico auf dem Balkon, wo er ebenfalls Wind und Wetter ausgesetzt ist“, erklärt Melcher. Seine Gäste kommen dann jeden Abend in den Genuss des echten italienischen Tradizionale und zwar in Kombination mit Salat ausschließlich aus der Region Villach und Klagenfurt: eines von vielen Beispielen, wie sich die Zutaten und die Kenntnisse der verschiedenen Nationen aufs Schönste mischen und vertragen.

Klimatisch ist die Region Villach eh viel mehr Italien oder Slowenien als Österreich. Südlich der Alpen gelegen, ist es hier schon im Frühjahr richtig sommerlich und die Seen der Region gehören zu den wärmsten Europas. Der Faaker See, der südlichste Alpensee Österreichs, wird im Sommer bis zu 28 Grad warm. Kein Wunder, dass er als „Kärntens Südsee“ bezeichnet wird. Feine, schwebende Kalkpartikel, die aus dem Hauptzufluss Worounitza aus dem Karawanken-Gebirge stammen und das Licht reflektieren, sind der Grund dafür, dass er betörend türkis schimmert und dadurch regelrecht karibisch anmutet.

Der Faaker See schimmert betörend türkis

Ähnlich farbenprächtig präsentieren sich die beiden Laghi di Fusine, der obere und der untere Weißenfelser See, im Norden der Region Friaul-Julisch Venetien, direkt hinter der Grenze, eine gute halbe Autostunde von Villach entfernt. Die beiden Seen befinden sich zwar in Italien, wo man meint, es sei grundsätzlich wärmer, schwimmen kann man in ihnen aber selbst im Hochsommer nicht. Es sind eiskalte Gletscherseen, die durch einen Moränenwall getrennt sind. Umsäumt von der grauen Nordwand des Berges Mangart, von hellgrünen Almwiesen und dichten Fichten strahlen die beiden Seen einen faszinierenden, stillen Zauber aus. Sie laden mehr zum Staunen ein als zum Hineinspringen.

Wenn man nicht gerade am Wochenende dort ist, hat man die Seen nahezu für sich allein. Man kann die Seen umwandern und von dort aus Ausflüge unterschiedlichster Art und Länge unternehmen. Nicht wenige Besucher erinnert diese ursprüngliche Landschaft an den „Indian Summer“, an die ruhige und farbige Weite Kanadas.

Überhaupt ist es wohl kennzeichnend für das Dreiländereck, dass man selten mit Sicherheit sagen kann, wo man sich genau befindet. In Drobollach am Faaker See nennt sich eine Kneipe „Triest“, an den Laghi di Fusine heißt ein Restaurant „Edelweiß“. Die Menschen hier im Grenzgebiet sprechen oftmals alle drei Sprachen, das Essen ist mittlerweile selbst in Slowenien mediterran angehaucht. Im nahe gelegenen Kranjska Gora kann man ebenso lecker zubereitete Tintenfische oder Spaghetti essen wie im italienischen Tarvis. Und in Norditalien gibt es selbstverständlich Kaiserschmarrn als Nachtisch. Das hat auch mit der gemeinsamen Vergangenheit zu tun. Bis 1919 haben beispielsweise die Laghi di Fusini noch zu Österreich-Ungarn gehört. Es ist gut möglich, dass die gemeinsame Geschichte ihren Teil dazu beigetragen hat, dass die Menschen im Dreiländereck so selbstverständlich miteinander umgehen. Man hat jedenfalls zu keinem Moment das Gefühl, die Menschen hier seien sich fremd oder feind.

Alpine Kräuter gedeihen hier prächtig

Der Natur sind Grenzen schon immer egal. Davon weiß die Kräuterexpertin, Bergwanderführerin und Märchenerzählerin Martina Kircher zu berichten. Die lebendige, rothaarige Frau kennt rund 1500 Pflanzen: „Wichtig ist aber nur, die wenigen giftigen zu erkennen.“ Eine ihrer Lieblingspflanzen ist Speik aus der Gattung der Baldriane, der in den Kärntner Nockbergen gedeiht. Im Dreiländereck gebe es eine unglaubliche Vielfalt an Pflanzen. „Viele mediterrane Pflanzen haben im südlichen Österreich ihren nördlichsten Standpunkt. Aber auch alpine Pflanzen und Kräuter gedeihen prächtig“, weiß Kircher und fügt hinzu, dass es diesen speziellen Mix nur hier gebe.

Ebenfalls nur in dieser Region kommt der Kärntna Laxn vor, eine kostbare und vorzügliche Seeforelle. Fischereimeister Andreas Hofer erzählt, dass dieser Fisch schon im 14. Jahrhundert an den kaiserlichen Hof nach Wien geliefert wurde, wo eine große Nachfrage nach dieser Spezialität herrschte. „Im 21. Jahrhundert galt der Fisch als nahezu ausgerottet“, erzählt der schlanke, besonnene Mann. Hofer hat es sich gemeinsam mit zwei weiteren Betrieben zum Ziel gesetzt, diese traditionelle Fischart wieder zu züchten und zu vermarkten. Mit großem Erfolg. In seinem Fischzuchtbetrieb liegt ein schmales Heft aus, in dem Rezepte mit dem Kärntna Laxn versammelt sind.

Es verwundert nicht, dass auch zur dieser regionalen Spezialität Tagliatelle, Risotto oder Mozzarella empfohlen werden: grenzenloser Genuss.

