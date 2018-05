Immer der Nase nach

Anzeige

„Ich suche nun schon seit 50 Jahren Trüffel“, sagt der 55-Jährige. Etwa 4500 Trifolao, so werden die Trüffelsucher hier genannt, haben in der norditalienischen Region Piemont ein Patent, einen Ausweis, der sie zum Trüffelsuchen berechtigt. Was es braucht, um ein guter Trüffelsucher zu sein? „Geduld und Erfahrung“, sagt Monchiero. Eine genaue Zeit, wann er zur täglichen Suche aufbreche, kann der Trifolao auch nicht nennen. „Wenn du den Geruch in der Nase hast, ziehst du los.“

Mit seinen beiden Hunden dreht Monchiero immer Runden. Jede Stelle wird umkreist. Denn wenn der Wind von der falschen Seite kommt, rennen die Tiere an Trüffeln vorbei. Ledi, die dreijährige Mischlingsdame, ist die Erfahrenere der beiden. Das schwarze Pincher-Mädchen Vicky quasi ihr Lehrling. Er habe immer zwei Hunde, sagt Monchiero, einen älteren erfahrenen und einen jungen. Einer der Vorfahren von Trüffelsucher Monchiero hat 1880 in Roddi eine Trüffelhunde-Universität gegründet.

Jeder Hund kann ein Trüffelsucher werden

Heute wird diese von Gianni Monchiero geführt. Für die Hunde sei die Trüffelsuche ein Spiel. Ein Tennisball, auf den etwas Trüffelöl geträufelt ist, ist ihr liebstes Spielzeug. Sie lernen über Belohnung. Die Tasche der grünen Jacke des Sammlers ist schon total zerfressen, darin lagern die Leckerli für Ledi und Vicky. Laut dem Experten kann jeder Hund ein Trüffelsucher werden. „Der Hund hier hat mich zehn Euro gekostet“, sagt er und deutet auf die kleine Vicky, während die verträumt um ihn herum hüpft. Das Wichtigste sei die Kontinuität. Er übe jeden Tag zwischen drei und fünf Stunden mit seinen Hunden.

Die erfahrene Ledi läuft das Terrain ab. Dann hält sie inne, geht langsam mit der Nase am Boden eine Stelle erneut ab. Schwarze Trüffel finde er bestimmt ein paar pro Tag, sagt Giovanni Monchiero. Ledi beginnt zu graben und plötzlich steigt auch die Konzentration ihres Herrchens: Ein weißer Trüffel erscheint unter den Hundepfoten. Er nimmt wieder die Hacke zur Hand und gräbt, diesmal besonders behutsam. „Piano, piano, jetzt ist Ruhe angesagt.“ So viel Ruhe, dass er gar nicht merkt, dass die beiden Hunde derweil seine Tasche mit den Leckerli leerfuttern. Dann hält der Trifolao den weißen Pilz in der Hand, seine Augen leuchten. Der Wert der kleinen Knolle? „Etwa 40, 50 Euro“, schätzt Monchiero und steckt den Trüffel in seine Brusttasche. Da kommen die Hunde nicht dran.

