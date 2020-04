In der blühenden Hochkultur der Pharaonen

Die Leserreise der Fränkischen Nachrichten nach Ägypten zu einer Nilkreuzfahrt von Luxor nach Assuan vor kurzem stand unter besonderen Vorzeichen. Am Abreisetag meldete das Robert Koch Institut schon über 1000 mit dem Coronavirus infizierte Deutsche. Zudem waren mehrere ägyptische Crew-Mitglieder des Nilkreuzfahrtschiffes „River Anuket“ positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit etwa 165 Menschen an Bord kam das aus Assuan kommende Schiff unter Quarantäne.

Da zum Zeitpunkt der Abreise Ägypten mit 15 Menschen deutlich weniger Infizierte als Deutschland mit 800 Erkrankten hatte, gab es keine Reisewarnung der Bundesrepublik und auch keine angeordneten Maßnahmen der ägyptischen Behörden. Mit der Hoffnung, für eine Woche eine entspannende Nilkreuzfahrt genießen und in die faszinierende Welt der Pharaonen und ihrer Hochkultur eintauchen zu können, bestiegen 30 kultur- und geschichtsinteressierte Leser das Flugzeug nach Luxor. Nach einer Fiebermessung vor dem Zoll sollten nach den Einreiseformalitäten die Kabinen auf der MS Solaris II bezogen werden.

Überwältigende Eindrücke

Weil jedoch gerade alle Schiffe einer gründlichen Desinfektion unterzogen wurden, machte Reiseleiter Ahmet aus der Not eine Tugend und führte die Reisegruppe zunächst in die größte Tempelanlage Ägyptens, die Karnak-Tempel mit dem großen Amun-Heiligtum und den Tempeln des Month und der Mut. In dieser Tempelstadt beeindruckt eine Ton- und Lichtshow mit der von deutschen Sprechern nacherzählten Geschichte Luxors. Prächtig wirkt die mit unzähligen Sphinxen gesäumte Allee, die in der Antike den Tempel des Amun-Re mit dem über zwei Kilometer entfernten Luxor-Tempel verband. Schon der erste Eindruck der großartigen Tempel ist überwältigend, versteht man doch erst vor Ort so richtig, dass mit diesen Bauten die Nähe des Menschen zur Göttlichkeit und der kosmischen Mystik gesucht wurde. Die mit prächtigen Reliefs und Gemälden verschönten Heimstätten der Götter waren für die Ewigkeit gedacht und deshalb aus Felsgestein, dem Material der Unvergänglichkeit. Dagegen waren die umliegenden Wohnhäuser – selbst die der Pharaonen – aus Lehmziegeln gefertigt.

Lord Kitchener’s Oase der Ruhe

Der März ist von den angenehmen Temperaturen her der ideale Zeitpunkt für eine Nilkreuzfahrt. Doch das Wetter kann auch anders: Dann trübt sich der Himmel ein und ein veritabler Sandsturm legt das öffentliche Leben für Stunden lahm.

Fast schon staubfrei wirkt da der Botanische Garten auf Lord Kitchener‘s Island, der ehemaligen Privatinsel des britischen Feldmarschalls, der den Mahdi-Aufstand von 1881 bis 1899 im Sudan niederschlug. Eine Besichtigung wert sind die Memnonkolosse in Theben-West, die Eingangspylonen als einzige Überreste des Totentempels von Amenophis III. Fotogen und pittoresk überrascht nach Sonnenaufgang der einsam gelegene Terrassentempel der Königin Hatschepsut in Theben-West.

Im Tal der Könige lassen sich einige der 64 entdeckten Felsgräber besichtigen. Es sind die letzten Ruhestätten von Pharaonen der 18. bis 20. Dynastie. Hier fand Howard Carter 1922 sein Tutanchamun-Grab mit über 5000 Objekten, darunter die goldene Totenmaske. Weitere gigantische Grabanlagen sollen in der Tiefe der Felsen noch der Entdeckung harren.

Mitten in Assuan, Ägyptens südlichster Metropole, ist in einem Steinbruch der Pharaonen ein unvollendeter Obelisk zu bewundern. Mit über 40 Metern wäre er der größte Obelisk des Altertums gewesen, doch Gesteinsrisse verhinderten die Fertigstellung.

Sehr aufschlussreich waren der Ausflug zum Assuan-Stausee, dem Großprojekt des früheren Präsidenten Gamel Abdel Nasser, und die dreistündige Wüstenfahrt nach Abu Simbel. So sehr man die Begeisterung von Ahmet, der Ägyptologie in seiner Heimatstadt Kairo und in Deutschland Germanistik studiert hatte, bei den prächtig erhaltenen Tempelanlagen teilen konnte: Die Wüste zum Blühen bringen konnte das Toshka-Projekt nur bedingt.

Der 100 Kilometer lange offene Bewässerungskanal ist stark der Verdunstung durch die sengende Sonne ausgesetzt. Die starke Bodenversalzung schafft neue Probleme. Von den Plänen einer Ansiedlung von drei Millionen Menschen aus den übervölkerten Ballungszentren Ägyptens – die etwa 100 Millionen Einwohner leben auf nur fünf Prozent der Landesfläche – scheint nicht viel übrig zu geblieben zu sein, wenn man die wenigen, von der Straße aus sichtbaren Ansiedlungen und die landwirtschaftlich genutzten Flächen in Augenschein nimmt. Angesiedelt wurde dort auch ein Teil der nubischen Bevölkerung, deren Dörfer samt unzähliger Kulturschätze im Stausee versanken.

Einige Tempel und Grabanlagen wurden dank internationaler Hilfen gerettet, darunter als spektakulärste Rettungstat Abu Simbel. Ein Konsortium um die deutsche Firma Hochtief versetzte die zwei zum Weltkulturerbe erklärten Tempel in einem Wettlauf gegen die Zeit wegen der steigenden Fluten von 1964 bis 1968 auf ein 60 Meter höheres Felsplateau. Dafür mussten 1000 Blöcke von bis zu 30 Tonnen per Handsäge von bis zu 1600 Arbeitern aus dem Fels gelöst werden. Ahmet schildert eindrucksvoll, dass nach zwei Stunden die erschöpften Arbeiter abgelöst werden mussten, ohne die Handsäge loszulassen. Denn sonst wären haarfeine Absätze entstanden.

Magischer Moment

Tief im Felsen im Allerheiligsten, wo an zwei Tagen im Jahr die Strahlen der aufgehenden Sonne genau auf das Gesicht des Pharao fallen, erlebt man in völliger Stille einen magischen Moment. Nach dem Versetzen des Tempels hat sich das Ereignis um einen Tag verschoben. Im Zwiegespräch mit Göttern sieht man Ramses mit seiner Gattin Nefertiri auf den Reliefs in dem nördlich des Ramses-Tempels gelegenen Heiligtum der Göttin Hathor.

In der Vorsaison hält sich der Andrang der Touristen bei allen Sehenswürdigkeiten in Theben-West, Edfu, Kom Ombo und an den Felsentempeln von Abu Simbel in Grenzen. Auf dem Schiff ist auf dem Sonnendeck von den Motoren wenig zu hören, die Luft zumeist frisch – wenn nicht gerade Abgasschwaden anderer Schiffe vorbeiziehen – und das saftig-grüne Nilufer bietet einen reizvollen Kontrast zu den rötlich-gelben Sanddünen im Hintergrund. Fischer werfen ihre Netze aus und Störche schweben auf dem Rückflug aus ihren Winterquartieren im gemächlichen Gleitflug über das Schiff.

Traumhafte Eindrücke

Traumhafte Eindrücke gibt es für die Frühaufsteher bei Sonnenaufgang und dabei sieht man einige der sonst unsichtbaren dienstbaren Geister aus der 70-köpfigen Mannschaft. Nur Männer übrigens, die mit großem Eifer täglich die Kabinen sauber halten.

Zwei Tage später waren die Flughäfen in Ägypten dicht und die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik kam ins Rollen. Allein in Ägypten hielten sich 35 000 deutsche Touristen auf. Nach sieben mageren Jahren nach der Revolution im Frühjahr 2011 sollte die Nilkreuzfahrt neben dem Badeurlaub in Hurghada mit rund 100 Schiffen in diesem Frühjahr wieder so richtig in Schwung kommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020