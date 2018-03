In die Südsee verfrachtet

Anzeige

Der Weg ins Paradies sei recht steinig, heißt es. Doch wer weiß das schon genau? Definitiv ziemlich steil ist der Weg, auf dem man in ein paar Stunden einmal quer über Fatu Hiva wandern kann. Doch die Tour lohnt sich, denn die Insel scheint einem Abenteuerroman von Jack London entsprungen zu sein. Was kein Zufall ist: Der Schriftsteller legte bei seiner Segeltour durch die Südsee auch in der spektakulären „Bucht der Jungfrauen“ an. Für den Poeten aus dem Norden war es Liebe auf den ersten Blick: „Man fühlt es fast wie einen Schmerz, so vollkommen ist die Schönheit.“ Mehr als 100 Jahre später liegt an derselben Stelle die „Aranui 5“ vor Anker. Das weiße Passagierfrachtschiff ist die wichtigste Verbindung zur Außenwelt: Bis heute gibt es keinen Flughafen, Besuch kommt selten.

Fatu Hiva ist die spektakulärste der 14 Marquesas-Inseln, ein Archipel in der scheinbar endlosen Weite des Südpazifiks. Mehr als 1500 Kilometer sind es bis nach Tahiti und zur Regierung Französisch-Polynesiens. Angeblich liegt kein besiedelter Ort weiter entfernt vom Festland. Passend dazu wirken die Inseln alle wie Festungen: Schroffe Berge erheben sich hier direkt aus dem tiefblauen Meer – in den Buchten von Fatu Hiva vor den beiden Dörfern Hanavave und Omoa können die Passagiere der „Aranui 5“ nur per Boot anlanden. An mehr als 1000 Meter hohen Bergen wächst dichter Nebelwald, in den engen Tälern rauschen neben Wasserfällen Tausende von Kokospalmen im Wind.

Südsee Anreise: Air France (www.airfrance.de) fliegt ab Frankfurt, München und Stuttgart nach Paris und dann per Direktflug via Los Angeles nach Papeete auf Tahiti. Tickets kosten ab etwa 1800 Euro. Mehr Komfort, größeren Sitzabstand und ein besonderes Menü bietet auf der Langstrecke die Premium Economy Class.

Einreise: Tahiti und die Marquesas liegen in Französisch-Polynesien, einem französischen Überseeterritorium. Für die Einreise reicht der Reisepass. Die USA verlangen für den Transit eine elektronische Einreisegenehmigung (https://esta.cbp.dhs.gov). Vor Ort bezahlt man mit dem CFP-Franc (1 Euro = 110 CFP).

Frachtschiffreisen: Das Passagierfrachtschiff „Aranui 5" hat 103 Kabinen und bietet Platz für etwa 260 Gäste. Die Auswahl reicht von Stockbetten im Schlafsaal bis zu Außenkabinen mit Balkon. Essen und Ausflugsprogramm sind indes für alle Passagiere gleich. Die Schiffssprachen sind Englisch und Französisch, aber auch ein deutschsprachiger Guide ist an Bord.

Beim Veranstalter Windrose Finest Travel (Tel. 030 / 2 01 72 10, www.windrose.de) gibt es die 14-tägige Kreuzfahrt mit der „Aranui 5" von Tahiti zu den Marquesas-Inseln inkl. Vollpension, Tischwein und allen Landausflügen ab 3900 Euro pro Person. Wem eine 14-tägige Tour zu lange ist, kann von Tahiti nach Nuku Hiva fliegen und für sieben Tage zusteigen (www.aranui.com).

Eine große Auswahl an Touren auf Frachtschiffen bietet zum Beispiel die Hamburg Süd Reiseagentur, ein Tochterunternehmen der Reederei Hamburg Süd, www.hamburgsued-frachtschiffreisen.de.

Auch die Wuppertaler Firma Pfeiffer (https://frachtschiffreisen-pfeiffer.de) und die in Bern ansässige Agentur Globoship (www.globoship.ch) haben sich auf diese besondere Art der Kreuzfahrt spezialisiert.

Allgemeine Informationen: Tahiti Tourisme, Tel. 041 01/6968802, www.tahiti-tourisme.de

Nur wenig mehr als 500 Einwohner haben hier ein ruhiges Leben. Wenn alle drei Wochen die „Aranui 5“ vorbeischaut, herrscht aber Betrieb. Kunsthandwerker verkaufen Schnitzereien und bemalten Rindenbaststoff. Der fruchtbare vulkanische Boden macht Fatu Hiva aber auch zu einer Insel der Aromen. Das berühmte nach Tiaré-Blüten duftende Monoi-Öl wird hier noch traditionell von Hand hergestellt. Und um den Angebeteten zu betören, stecken sich die Damen das Pflanzenbouquet Umu Hei ins schwarze Haar. Die Aromen von Sandelholzpulver, geraspeltem Ingwer, Ananas und Vetiver-Wurzeln sind mit den Blüten von Jasmin und Ylang-Ylang eine unwiderstehliche Kombination. Die Herren der Schöpfung beeindrucken dagegen lieber mit ihren Tattoos. Die uralte Tradition, den Körper zu schmücken, hatten die Missionare einst verboten, doch heute besinnt man sich wieder auf das kulturelle Erbe.