In Puccinis Schatten

Jeder Winkel in dem Häuschen im Bergdorf Celle atmet die Aura des großen Giacomo. Hier ist das Bett, in dem er am 22. Dezember 1858 geboren wurde, trumpft Silviano Tonfani auf. Dort hängt sein weiß-verblichenes Taufkleidchen, daneben steht der Phonograf, den Thomas Edison ihm geschenkt hat. Gewohnt hat Puccini hier zwar nie, aber ohne dieses Häuschen, ohne Celle hätte es den Operngott nie gegeben, so sieht es Tonfani. Siehe Stammbaum: Schon im 17. Jahrhundert habe Puccinis Ururgroßvater hier die Orgel gespielt.

Puccini konnte nie von seinem Heimatort lassen

Klar sei der Maestro im viel größeren Lucca geboren und aufgewachsen. Aber er habe viele Ferien in Celle verbracht und fünf Wochen vor seinem Tod das Stammhaus noch einmal besucht – und deshalb sei es, als walte er immer noch unsichtbar in diesen Räumen.

Das sagt Herr Tonfani, sichtlich zufrieden mit sich und dem Geist des Ortes, und geleitet die Gäste durch die sechs Zimmer, die angefüllt sind mit Briefen, Zeitungsausschnitten und einer ein Meter hohen Bronzestatue des Komponisten.

Giacomo Puccini, der Opernweltstar des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, war viel in aller Welt unterwegs und konnte doch nie von seinem Geburtsort Lucca lassen, der genau zwischen Pisa und der toskanischen Küste liegt. In seinem Geburtshaus in der 90 000-Einwohner-Stadt finden sich Notenblätter, Postkarten und erste Skizzen zu „La Bohème“: Das Chaos war wohl nur von ihm selbst zu enträtseln. Das Bild, das sich neben dem des genialen Musikers herauskristallisiert, ist nicht schmeichelhaft: Puccini war ein rücksichtsloser Frauenheld, leidenschaftlicher Jäger und gierig nach Lob und Ruhm.

Natürlich schmückt Lucca sich mit seinem bekanntesten Sohn. Aber die Stadt war schon lange vor Puccini bedeutend und wäre es auch ohne ihn. An der Piazza dell’ Anfiteatro erhob sich zur Römerzeit das Amphitheater, ein Bau für 10 000 Zuschauer, den man für Seeschlachten sogar mit Wasser füllen konnte. Wer heute ins Sonnenlicht auf dem ovalen Platz tritt, staunt zunächst über ein großartiges Rund aus sienagelben und hellrosa gestrichenen Gebäuden. Und findet sich gleich darauf in einer fröhlichen Mischung aus Kleinstadtleben und Touristentrubel: Am besten, man setzt sich dazu und bestellt ebenfalls einen Campari on the rocks.

Hoch über die Stadt erheben sich ein paar Bäume aus dem Meer an dunkelroten Ziegeldächern: Der Guinigi-Turm, auf dessen Dach sieben Steineichen stehen, ist eines der spektakulärsten Überbleibsel aus Luccas großer Zeit.

Im 14. Jahrhundert war die Stadt eine der bedeutendsten Europas. Ihre Einwohner waren Meister darin, Seide in leuchtende Töne zu färben und mit Gold und Silber zu verweben. Viele Familien wollten ihren Reichtum zeigen: Wohntürme aus Ziegeln wurden zum Statussymbol, jeder wollte seinen Nachbarn übertrumpfen. Nach einigen donnernden Einstürzen verfügten die Behörden eine Höhen-Höchstgrenze. Familie Guinigi aber trickste sie aus - indem sie die Eichen auf das Dach des 44 Meter hohen Turms pflanzten und die Konkurrenz bis heute überragen.

Der vier Kilometer lange Wall rund um die Stadt kam ab dem 16. Jahrhundert dazu. Er sorgte dafür, dass Lucca bis 1799 unabhängig blieb. Im 19. Jahrhundert wurde die bis zu 30 Meter breite und zehn Meter hohe Mauer in einen ringförmigen Park verwandelt. Frühmorgens ist er am schönsten: Die Hügel mit ihren Olivenhainen und Weinbergen liegen im Frühnebel, erste Jogger machen sich locker und unter den alten Platanen tauschen bejahrte Signore Neuigkeiten aus.

Vom Wall kann man jederzeit hinabsteigen in das Gewirr der schachbrettartig angelegten Häuserschluchten. Zwischen dreistöckigen Mietshäusern und weitläufigen Palazzi erwacht der Morgen. An der Piazza San Giusto öffnen Stände mit Comics und Filmplakaten, und aus offenen Türen riecht es nach Schinken, heißen Focaccia-Fladen und frischem Kaffee. Langsam dringt die Sonne zwischen den Dächern nach unten durch.

Und erreicht das Bronzedenkmal Giacomo Puccinis auf der Piazza Cittadella, wo er im Dreiteiler mit Fliege lässig-elegant die Beine übereinanderschlägt, in der Hand die unvermeidliche Zigarette. Die Osteria Tosca, das Café Madame Butterfly, das Bistro Paris Bohème und das Caffè Manon Lescaut säumen den Platz und versammeln so einen Großteil seiner Werke.

1899 ließ sich der Maestro in Torre del Lago am nahen Massaciuccoli-See ein Haus bauen, das jetzige Museo Villa Puccini. Zwischen bunten Butzenscheiben, Ölporträts, einer Kuckucksuhr und der Totenmaske aus Brüssel, wo er 1924 starb, herrscht weihevolles Halbdunkel. In diesen Räumen schrieb Puccini seine Erfolge „Madame Butterfly“, „Tosca“ und „La fanciulla del West“. Hier raste der Freund modernster Technik mit Sportbooten über den See und mit Sportwagen durch die Landschaft - und versank immer tiefer in Depressionen, wurde immer einsamer, immer schwieriger.

Begraben liegt Puccini neben seiner Frau Elvira in der prunkvollen Hauskapelle. Flankiert wird das Grab aus grünem Marmor von zwei Frauenfiguren, die für die beiden Dinge stehen, die ihm mehr bedeuteten als alles andere: die Oper und die Musik.

