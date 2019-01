In Zwerg Laurins Reich

Wenn der Tag geht, beginnt das Staunen. Die letzten, tief stehenden Sonnenstrahlen bringen die Berge des Rosengartens zum Glühen. „Enrosadira“ nennt sich das Spektakel, wenn die Felsen erröten und zu leuchten beginnen. Dann aber verglimmt das Licht auf den Dolomiten und die blaue Stunde senkt sich über die Schneelandschaft. Jetzt beginnt die Schicht von Martina Blaas, der einzigen Pistenraupenfahrerin ganz Südtirols. Martina, von den Einheimischen auch „Schneeprinzessin“ genannt, ist für das Glattziehen der Schlepplift-Trassen im Carezza-Skigebiet zuständig. Die 25-jährige gelernte Mediengestalterin liebt die einsame Arbeit auf dem Bock. Pink ist ihre Lieblingsfarbe. Die männlichen Kollegen haben ihr darum die Außenspiegel ihres Arbeitsgerätes passend lackiert.

Das Carezza-Skigebiet bietet 41 Pistenkilometer, von denen 85 Prozent auf leichte und mittelschwere Abfahrten entfallen. Es ist ein ideales Familienskigebiet. Benannt ist es nach dem Karer See im Südtiroler Eggental. Im Sommer ist das Gewässer ein türkis funkelndes Juwel. Im Winter versteckt er sich unter einer Decke aus Eis und Schnee. Dass es das Skigebiet heute noch gibt, ist vor allem Georg Eisath zu verdanken. Jahrzehnte flog er als Manager für den Weltmarktführer in Sachen Beschneiungsanlagen um die Welt. Eisath spricht nie von Kunstschnee, sondern von technischem Schnee, dessen Kristalle auch aus nichts anderem als Wasser und Luft bestehen.

„Wer mit dem Wintertourismus Geld verdienen will, muss dafür sorgen, dass die weiße Pracht garantiert ist“, so Eisath. 2008 verkaufte er seine Firmenanteile und widmete sich fortan der Rettung des Skigebietes vor seiner Haustür. „Das wäre hier sonst eingegangen“, sagt er trocken. Die vorhandenen Lifte waren zum Teil veraltet und gehörten unterschiedlichen Besitzern. Eisath sorgte für ein Gesamtkonzept und jede Menge Flocken. Sobald im Spätherbst der erste Kälteeinbruch erfolgt, wird Schnee gemacht. Rund 100 Hektar Pisten werden binnen 80 Stunden mit einer Grundlage von 60 bis 70 Zentimeter Schnee bedeckt.

„Das Wasser dafür kommt aus zwei Speicherseen und wird im Frühling beim Tauen an die Natur zurückgegeben“, erklärt Eisath. Er zitiert Studien, die von einem Schutz der Grasnarbe und einer besseren Tiefenbewässerung des Bodens sprechen. „Die Bauern haben auf den beschneiten Almen einen besseren Ertrag und die Bergblumen wachsen üppiger“, so der Schneekönig vom Karer See.

War das Carezza-Pistengebiet vor zehn Jahren noch akut von der Schließung bedroht, wächst es heute stetig. Eine Gondelbahn hat das Dorf Welschnofen direkt an die Pisten angebunden. Wer oben aussteigt, gelangt mit den Kleinen direkt zum Schneespielplatz. Die größeren Kids kommen im Fun-Park auf ihre Kosten. Ein Sessellift zur Kölner Hütte hat das Berghaus, das an den Felsen des Rosengartens zu kleben scheint, zur angesagten Laurins Lounge gemacht. Demnächst soll noch eine Verbindung von der Frommer Alm nach Tierst gebaut werden. „Das würde dem Nachbarort Tiers endlich auch eine sichere Wintersaison garantieren“, so Georg Eisath, der auch persönliche Gründe für das Engagement in seiner Heimat hatte. Der Familie gehört das Hotel Moseralm, das mitten im Skigebiet liegt – einen Lift links, einen rechts von der Haustür. Beide gehören zum Terrain der Pistenprinzessin Martina Blaas, die hier abends die Trassen glatt bügelt. Eine ordentliche Fläche zum Eisstockschießen hinter dem Haus ist vorhanden. Tagsüber landet manchmal der Helikopter darauf, der den Gästen den Rosengarten aus der Vogelperspektive zeigt. Auf der Moseralm darf das Motto „vom Bett aufs Brett“ jedenfalls wörtlich genommen werden. Florian Eisath, der Sohn, hat es gemacht: Er ist Skirennläufer geworden und die nach ihm benannte Trainingspiste wird auch von sportlichen Gästen geschätzt.

Von der Sonnenterrasse der Moseralm hat man den besten Blick auf die Enrosadira, das allabendliche Erröten der Dolomiten, die Le Corbusier einmal „die schönste natürliche Architektur der Erde“ nannte. Wissenschaftlich betrachtet kommt dieses aberwitzige Alpenglühen schlicht durch den hohen Gehalt an Kalziumkarbonat und Magnesium des Dolomitgesteins zustande.

Die Sage erzählt es freilich anders: Einst war ein prachtvoller Rosengarten vom Zwergenkönig Laurin angelegt worden. Er entführte die von ihm angebetete Königstochter Simhild in sein Blumenreich. Doch Simhilds Bruder rief den Gotenkönig Dietrich zu Hilfe und der Kampf begann. Zwar gelang es Laurin, sich mit einem Tarngürtel unsichtbar zu machen, doch die Bewegungen der Blütenköpfe verrieten seine Sprünge. So wurde er trotz seiner List besiegt, verlor seine geraubte Geliebte und verfluchte den Rosengarten, den „weder der helle Tag noch die finstere Nacht jemals wiedersehen sollen“.

Die Dämmerung aber hatte er vergessen, in der die Dolomiten weiterhin in Ewigkeit rosenrot prunken dürfen.

