Italien für Idealisten

Das Latium, auf Italienisch Lazio, ist das Kernland der alten Römer ebenso wie die Heimat tiefer mittelalterlicher Religiosität. Valle Santa, also „Heiliges Tal“ nennt sich die Hochebene, die von vier Klöstern umgeben ist. Wanderwege folgen den Spuren des Franz von Assisi und des heiligen Benedikt. Gelb-blau sind die Markierungen des von der Provinz ausgewiesenen Cammino di Francesco gehalten. Leider verlaufen weite Teile davon auf Asphalt. Daher arbeiteten Wanderführer Giovanni Nori und sein Freund Stefano Fassano gemeinsam mit dem italienischen Alpenverein an einer alternativen Streckenführung, brachten Wegzeichen an und gaben eine Wanderkarte für Individualreisende heraus. Stefano Fassano führt zusammen mit seiner Frau Elisabeth den Agriturismo Le Mole sul Farfa bei Mompeo. Sechs Gästezimmer bietet das Landhaus, ein Pool und vegetarische Küche machen das Angebot für Aktivurlauber perfekt. Stefano begleitet seine Gäste auch bei Wandertouren, etwa hinunter in die Farfa-Schlucht oder hinauf in seinen Olivenhain, dessen Gras durch eine Herde von Eseln kurz gehalten wird. „Wenn mich jemand fragt, was ich anbaue, sage ich: Landschaft“, so Stefano. Manche seiner Ölbäume sind über 1000 Jahre alt. Dass auf seinem Land schon in der Antike Olivenöl gewonnen wurde, kann er den Gästen anschaulich zeigen. Die Ruinen eines römischen Bauernguts hat er auf seinem Grund freigelegt.

Vor den alten Lateinern siedelten schon die Sabiner in der Gegend, deren Frauen die Römer bekanntlich einst raubten. Uralte Siedlungen halten auf den Anhöhen der Sabiner Berge Wache. Montenero Sabino balanciert auf schmalem Grat. Zwischen Kastell und Kirche verläuft die Via Roma als einzige Straße. Gardinen wehen vor den offenen Hauseingängen. Wenn Stimmen zu hören sind, schaut man hinaus. In Casperia wartet das historische Anwesen La Torretta auf Urlauber. Patronin Maureen Schena stammt aus Wales. Zusammen mit Tochter Jennifer kümmert sie sich um das Wohl der Gäste, verwöhnt sie mit „Null-Kilometer-Produkten“, also mit allem, was vor Ort wächst und gedeiht. Ihr Mann Roberto ist als Architekt für die geschmackvollen Gästezimmer verantwortlich und weist auf die tief ins Mauerwerk reichenden Tragbalken hin, die das Haus erdbebensicher machen. „Leider hat die Region nach schweren Beben in den Jahren 2016/17 einen starken Rückgang des Tourismus erlebt. Dabei liegen wir hier ein ganzes Stück von Amatrice und Norcia entfernt“, so der Hausherr.

Ein anderer Baumeister hat gleich ein ganzes Dorf gerettet. „Labro ist mein Lebenswerk“, sagt Yvan Van Mossevelde. Der im belgischen Gent gebürtige Architekt ist spezialisiert auf Renovierungen historischer Bausubstanz. Doch kein Ort in Europa hat ihn so fasziniert wie Labro. Als junger Mann kam er 1968 hierher, renovierte die verlassenen Gemäuer mit lokalen Handwerkern. Labro hat heute nur noch wenige ständige Bewohner, aber in seinen Mauern kann man wunderbar übernachten. Anne Van Mossevelde führt das Albergo Diffuso Crispolti, ein „zerstreutes Hotel“ also. Der Begriff steht in Italien für ein Konzept zur Wiederbelebung alter Dörfer. In deren Mauern liegen die Unterkünfte verstreut in verschiedenen Anwesen. So werden Reisende zu Nachbarn der Einheimischen. Vergoldet vom letzten Licht thront das Dorf auf dem Hügel – eine Huldigung an die uralte Kultur des Latiums.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.04.2018